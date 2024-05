Javier Milei se enojó en una entrevista con un medio de EEUU: "Es una falta de respeto"

A falta de segundos, la periodista le advirtió que tenían poco tiempo, por lo que quiso aprovechar a hacerle una pregunta personal. A ello, el Presidente fue contundente y le respondió: "No, temas personales no contesto".

Acto siguiente, la periodista ni siquiera atinó a mencionarle específicamente la pregunta que Milei volvió a insistir de una forma bastante violenta: "No contesto temas personales". Ella, algo desconcertada, repreguntó sobre la cuestión y el respondió "no", a lo que agregó: "No tengo por qué. Me parece una falta de respeto además”.

Durante el rodaje de la entrevista también abordó la polémica de los vuelos presidenciales y comentó: "Si me subo a un avión comercial pongo en riesgo a los que vuelvan conmigo. Los usaba porque salían más barato, y le voy a confesar algo, me gusta interactuar con la gente, por eso me iba a pasear por el avión y charlar con la gente”.

Javier Milei se sinceró sobre la situación de los jubilados: "Entiendo que no les alcanza"

El presidente Javier Milei se refirió a la situación actual de jubilados y pensionados y se mostró sincero. “Entiendo que no les alcanza, pero las cosas están mejorando”. Además, en medio del debate por la Ley Bases y el paquete fiscal habló sobre la aprobación de la ley en el Senado.

Previamente había dicho que las jubilaciones subieron de u$s80 a u$s200 y ahora, en una entrevista al medio estadounidense Univisión aseguró que comprende que es una situación complicada, pero que sabe que “sin dudas va a mejorar más”.

Por otra parte, en medio del debate de la Ley Bases aseguró que se ve confiado y que su aprobación permite un “fuerte impulso a la inversión”, puesto que se está “mejorando el régimen de inversiones y el régimen laboral”.

Por último, en el plano internacional, Milei considera que Estados Unidos es un aliado “independientemente de que sea gobernado por un demócrata o un republicano”. Aprovechó también para destacar su buena relación tanto con Donald Trump y Joe Biden.

Del mismo país, se animó a opinar sobre las protestas realizadas en las universidades y consideró que es “aberrante el comportamiento antisemita que se está dando”.