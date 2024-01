Javier Milei responsabilizó al Congreso por frenar el ajuste: "Idiotas útiles"

En diálogo con Radio Mitre, Milei, al igual que cuando lo hizo en diciembre de 2023, denunció que hay legisladores que buscan coimas. "Quieren coimear para fraccionar el DNU y hay que ir a ver el patrimonio de legisladores que no se condice con su trabajo en el Congreso. Hay que fijarse si tienen un nivel de vida acorde con lo que tienen", advirtió.

En tal sentido, cuestionó el desempeño del Poder Legislativo: "Cuando el Congreso se pone a hacer estupideces, pasa la factura: no acompañaron la licitación de bonos, eso hizo que hubiera un pequeño salto en el dólar. Pero les digo: ellos son los responsables".

En tanto, el Presidente cruzó a los funcionarios que cuestionaron la forma en la que se llevó a cabo el DNU. "Se quejan porque queremos terminar con los vicios de la política. El DNU ha sido utilizado dentro del marco democrático por otros gobiernos y está en la Constitución. Se quejan, pero no se quejaron cuando otros gobiernos recortaron libertades", manifestó.

Por otra parte, marcó que la cantidad de pobreza, los índices de inflación y la desocupación es más elevada en comparación con la crisis del 2001: "Dada la magnitud del ajuste que proponemos, necesitamos una rápida respuesta de inversión para que el daño sea el menor posible en cuanto pobreza, desocupación. Hoy tenemos más pobres, más inflación y más desocupación que en 2001″.

Javier Milei: "Si la inflación de diciembre es 30% es un numerazo y a Caputo hay que llevarlo en andas"

En otro fragmento de la entrevista, el presidente Javier Milei se refirió a la inflación de diciembre, que lo dará a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el jueves y expuso que en caso de que sea del 30%, como lo estiman distintas consultoras privadas, "es un numerazo, es un espanto, claro, pero veníamos para un 45%; si lo metemos en 30 es un logro fenomenal. Si es del 30 tienen que sacarlo a pasear en andas a Caputo".

luis caputo El ministro de Economía, Luis Caputo. Télam

Eco Go, la firma que dirige Marina Dal Poggetto, estimó que el IPC del último mes del año "se ubicaría en 28,2%, por encima de lo estimado la semana anterior", según consignó Noticias Argentinas. La proyección previa era en torno al 25%.

Desde la consultora revelaron que los alimentos y bebidas aumentaron 8,2% en la primera semana del mes y 10,4% en la segunda, lo que atribuyeron "principalmente por el efecto de la devaluación sobre los precios, levemente mayor al esperado, con subcategorías que registraron aumentos de hasta el 90% en la semana", a lo que "se sumó también la corrección del precio de los combustibles, lo que impactó de forma indirecta sobre el resto de los precios".

El respaldo de Javier Milei a Guillermo Francos

Luego de que hayan circulado rumores sobre una supuesta renuncia del ministro del Interior, Guillermo Francos, el mandatario lo respaldó y expresó que se trata de "un gran jugador" que cuenta con un objetivo "muy difícil".

Los dichos de Milei se produjeron después de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, haya desmentido la salida de Francos del Gobierno al afirmar que se trata de "un rumor que generó la prensa sin sustento".

De acuerdo con las versiones que circularon, el ministro tenía cierto malestar por las acusaciones del Presidente a los legisladores que pedían coimas.

Guillermo Francos El ministro del Interior, Guillermo Francos. Télam

El paro de la CGT

El jefe de Estado evitó cuestionar el paro anunciado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el 24 de enero y recordó que la Constitución "avala que hay un derecho a huelga. Es parte de la lógica del sistema".

En esta línea, agregó que debe desligarse de este punto relacionado con los sindicatos: "Es una cuestión entre los gremios y los trabajadores que representan, no tengo por qué meterme, pero lo que no pueden decirme es que no estoy haciendo lo que dije que iba a hacer".