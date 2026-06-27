Nancy Pazos, sobre la salida de Adorni: "El mismo final que José Luis Espert" La periodista analizó la renuncia del exjefe de Gabinete de Javier Milei y remarcó "la derrota" que significó este desenlace político para el Presidente. Por Agregar C5N en









La conductora analizó la reuncia de Adorni y las consecuencias en el Gobierno. Redes sociales

La conductora de C5N Nancy Pazos habló sobre las consecuencias de la renuncia de Manuel Adorni a la jefatura de Gabinete, y cómo repercute esta salida escandalosa del funcinario de Javier Milei, que el popio presidente defendió hasta útlimo momento: "El mismo final que José luis Espert".

La conductora de Ineligencia Artesanal, en C5N, recordó la suerte que corrió el exdiputado nacional Espert imputado por presunto lavado de dinero (se lo investiga por haber recibido 200 mil dóalres del empresario Fred Machado. "Adorni estaba realmente en una situación de deseperación absoluta. Hay que ver cómo lo contienen. Es un hombre a condenar... no le quedaba nadie al lado".

"Este Gobierno va a seguir siendo la misma mierda. Cambiarán los modos. Queda desnuda la toma de decisiones de Milei"m sentenció la comunicadora.

Pazos apuntó a Milei por la "no resolución" del caso. "Nunca notó que cuando él (Milei) intentó decir que 'me quieren voltear? ya pesaba lo que pensaba la gente... Para Milei esto es una derrota", subrayó.

En diálogo con Daniela Gian y Lautaro Maislin, la presendora habló sobrre el posible eremplazo del funcionario saliente por Diego Santiilli, que está al frente del Ministerio del Interior: "No creo que Patricia Bullrich esté contenta con la designación de Santilli".