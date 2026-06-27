27 de junio de 2026 Inicio
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Nancy Pazos, sobre la salida de Adorni: "El mismo final que José Luis Espert"

La periodista analizó la renuncia del exjefe de Gabinete de Javier Milei y remarcó "la derrota" que significó este desenlace político para el Presidente.

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La conductora analizó la reuncia de Adorni y las consecuencias en el Gobierno.

La conductora analizó la reuncia de Adorni y las consecuencias en el Gobierno.

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La conductora de C5N Nancy Pazos habló sobre las consecuencias de la renuncia de Manuel Adorni a la jefatura de Gabinete, y cómo repercute esta salida escandalosa del funcinario de Javier Milei, que el popio presidente defendió hasta útlimo momento: "El mismo final que José luis Espert".

El PRO reaccionó a la renuncia de Adorni.
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La conductora de Ineligencia Artesanal, en C5N, recordó la suerte que corrió el exdiputado nacional Espert imputado por presunto lavado de dinero (se lo investiga por haber recibido 200 mil dóalres del empresario Fred Machado. "Adorni estaba realmente en una situación de deseperación absoluta. Hay que ver cómo lo contienen. Es un hombre a condenar... no le quedaba nadie al lado".

"Este Gobierno va a seguir siendo la misma mierda. Cambiarán los modos. Queda desnuda la toma de decisiones de Milei"m sentenció la comunicadora.

Pazos apuntó a Milei por la "no resolución" del caso. "Nunca notó que cuando él (Milei) intentó decir que 'me quieren voltear? ya pesaba lo que pensaba la gente... Para Milei esto es una derrota", subrayó.

En diálogo con Daniela Gian y Lautaro Maislin, la presendora habló sobrre el posible eremplazo del funcionario saliente por Diego Santiilli, que está al frente del Ministerio del Interior: "No creo que Patricia Bullrich esté contenta con la designación de Santilli".

Nancy recordó la puja entre Santilli y Crisitan Ritondo (hombre cercno a la senadora de LLA) para el cargo que queda vacante en el Gobierno. Además, recordó que el expresidnete y fundador del PRO, Mauricio Macri, quiere diferenciarse del Gobierno, y que la convocatoria de Santilli no iría en ese camino.

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