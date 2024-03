Javier Milei no suelta: volvió a amenazar a Cristina Kirchner de madrugada con darle "una jubilación mínima"

"Acabo de anular los aumentos de sueldo de todo el gabinete nacional. Ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones ¿qué le parece si le anulo los $14.000.000 que cobra usted de jubilación de privilegio y le asigno una jubilación mínima? Estimo no va a quejarse. Saludos", escribió Milei en su cuenta de la red social ya durante la madrugada del domingo.

Un rato antes de este último mensaje, el Gobierno nacional confirmó la derogación del decreto firmado por el Presidente que le condecía un aumento salarial a él y sus ministros.

"La oficina del Presidente informa que por decisión del Presidente Javier Milei, quedan anulados los aumentos al personal jerárquico de la administración pública nacional, incluidos presidente, vicepresidente, ministros y secretarios", indicaron a través del comunicado publicado en la red social X.

Además, desde el Poder Ejecutivo insistieron en que la responsabilidad es de la expresidenta Cristina Kirchner y confirmaron la derogación del decreto señalado: "A través del decreto 235/2024 se derogó la normativa establecida por Cristina Fernández de Kirchner que vinculaba los aumentos de los trabajadores de la administración pública nacional a los sueldos de los funcionarios".

En el mismo párrafo, el Gobierno recurrió a la estrategia de apuntar contra la "casta política" y sostuvo: "Esta medida fue diseñada y ejecutada con el objetivo de proteger los bolsillos de la casta".

Cristina Kirchner le respondió a Javier Milei y lo dejó mal parado: "Firmó, cobró y lo pescaron"

El presidente Javier Milei incrementó en un 12% su sueldo y el de todos sus ministros y secretarios por decreto, pese a su discurso de austeridad y "contra la casta". La divulgación de la noticia generó revuelo este sábado al punto de que el Gobierno decidió dar marcha atrás con la decisión y responsabilizó a Cristina Kirchner del aumento. Pero la expresidenta no se quedó callada y comenzó un cruce por la red social X con el ex mandatario: "Firmó, cobró y lo pescaron".

El Decreto 206/24 fue firmado el 28 de febrero por el propio Milei junto al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y publicado en el Boletín Oficial.

Ante el escándalo que se desató este sábado luego de conocerse la noticia, el Presidente decidió dar marcha atrás con la decisión acusando "un error involuntario" y culpó a Cristina Kirchner por un decreto que firmó en el 2010, que según adelantó será derogado.

"Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno", acusó el libertario en su cuenta de X. Sin embargo, no esperaba que la plataforma propiedad de Elon Musk también desmintiera sus palabras.

Ante la acusación, la exvicepresidenta recogió el guante y le respondió a Milei. "Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años?", escribió en la misma red social.

El libertario, fiel a su estilo contestatario y a través de las redes sociales, el lugar donde se siente más cómodo, emitió su respuesta pero no hizo mención del decreto por el que se aumentó su salario sino que le pidió que lo desbloquee en X.

"Señora Cristina Fernández de Kirchner para hablar de valentía primero tiene que nombrar a la gente que critica y después desbloquearme en Twitter", escribió una hora después de que la exvicepresidenta asegurara que "más casta y menos original no se consigue".

La nueva respuesta de Cristina a Milei: "Usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó"

Cuando parecía que el intercambio estaba finalizado, quien fuera presidenta de la Argentina en los períodos 2007-2011 y 2011-2015 volvió a responderle a Javier Milei y sostuvo que "el decreto que yo firmé hace 14 años no tiene nada que ver".

"Ay Presidente... usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos... y de las argentinas también. Admita que firmó, cobró y lo pescaron", le advirtió la exvicepresidenta en su nueva publicación.

Además, adjuntó copias de las resoluciones que beneficiaron a Milei y su Gabinete y añadió: "Mire acá le reproduzco los dos decretos que firmó junto a su amiga y ministra de Desarrollo Social y su Jefe de Gabinete, porque... quiero pensar que usted lee lo que firma, no? En el de enero no incluyó expresamente a las autoridades, y en el de febrero se incluyó usted y sus funcionarios".