Javier Milei, sobre los inversores que apostaron al token $LIBRA: "Es como quien juega a la ruleta rusa y le salió la bala"

Caputo desligó de responsabilidad a Milei tras el escándalo cripto: "No hubo ni dolo, ni delito ni corrupción"

Tras bajarle el tono a la polémica, y precisar que no fueron 44.000 cuentas que salieron a pérdida de la cripto sino "alrededor de 5.000 personas, porque la mayoría eran bots", comparó al mundo de las criptomonadas con el azar y aseguró sobre los inversores: "Son traders de volatilidad, sabían del riesgo que tomaban".

Además, confirmó que la mayoría de los compradores de $LIBRA provenieron mayoritariamente de Estados Unidos y China, y como mucho "de Argentina habrán sido cinco" cuentas que adquirieron la cripto que promocionó el mandatario y que derivó en el mayor escándalo de su gestión.

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a bancar al presidente Javier Milei, tras el escándalo cripto que provocó el mandatario tras promocionar el token $LIBRA, que tuvo un ascenso meteórico y posterior descenso, dejando millones de pérdidas en inversores y expresó: "Pongo las manos en el fuego por el Presidente, voy a la guerra con él".

En una entrevista en A24, el titular de la cartera económica fue una de las primeras voces oficiales en referirse al criptogate y deslindó de toda responsabilidad al jefe de Estado: "No fue un acto de Gobierno, es algo que hizo el presidente de su cuenta personal. No hay fondos públicos". Además, agregó: "No hubo ni dolo, ni delito ni corrupción".

En el mismo sentido, el funcionario recalcó que "no hubo ningun delito, hubo un error del Presidente y actuó en consecuencia. Asunto terminado". Así, continuó su defensa: "Difundió un proyecto que pensó que era pro Argentina, como lo hace muchas veces. El beneficio personal está fuera de discusión. No está en duda la honestidad del Presidente".