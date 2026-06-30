Javier Milei felicitó a Keiko Fujimori por el triunfo en las elecciones presidenciales de Perú: "Sale del socialismo" El Presidente celebró la victoria de la candidata de Fuerza Popular en el balotaje peruano y aseguró que el resultado representa un rechazo al socialismo. Por Agregar C5N en









Javier Milei felicitó a Keiko Fujimori por el triunfo en las elecciones presidenciales de Perú

El presidente Javier Milei saludó a Keiko Fujimori luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la diera como ganadora del balotaje presidencial en Perú. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario argentino celebró el resultado electoral y lo interpretó como una nueva señal del avance de las fuerzas de derecha en la región.

Bajo el título "Perú sal del socialismo ", Milei felicitó a la dirigente de Fuerza Popular por su victoria y sostuvo que el electorado peruano "envió un mensaje claro" a favor de "la libertad y la seguridad". Además, afirmó que el resultado ubica a Perú en la misma línea política que Colombia y aseguró que el rumbo de América Latina está cambiando.

En su publicación, el jefe de Estado también cuestionó al candidato de izquierda Roberto Sánchez, al sostener que los ciudadanos peruanos rechazaron su propuesta y optaron por un modelo alejado del socialismo. "La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás", expresó.

Fujimori se impuso en el balotaje con el 50,1% de los votos De acuerdo con el escrutinio difundido por la ONPE, Fujimori obtuvo el 50,135% de los votos válidos, mientras que Sánchez alcanzó el 49,865%, en una de las elecciones más ajustadas de los últimos años en el país: poco más de 50 mil votos.

Con este resultado, la dirigente de 50 años consiguió finalmente acceder a la Presidencia luego de haber perdido las elecciones de 2011, 2016 y 2021.

Por su parte, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial se realizará, como fecha límite, el próximo 3 de julio.