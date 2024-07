Javier Milei detalló la fase 2 de su gestión y advirtió: "La motosierra no para, todo lo que se pueda cortar lo vamos a cortar"

"No solo no va a parar, sino que va a seguir. Siempre hay algo para cortar. Todo lo que se pueda cortar lo vamos a cortar", adelantó Milei, y advirtió: "Hasta que no vea la inflación en cero no paro. Odio la inflación. Quiero destruir la inflación".

El jefe de Estado anticipó que en lo que resta de su mandato el Gobierno va a aplicar 4.000 reformas más. "Vamos a ser el país más libre del mundo. Mi objetivo es que en 40 años Argentina sea una potencia mundial", expresó.

"Que vengan ahora los liber-tarados a decirme que este gobierno no es liberal porque no liberó la droga ni abrió el cepo... ¡pero andá a cagar! Si hubiera abierto el cepo me generaban la hiper (inflación), me saqueaban los supermercados a fin de año y en enero ya no estaba más", resumió Milei.

Javier Milei: "La política apostaba a que éramos libertarados y estalláramos en enero"

Milei recordó su llegada a la Casa Rosada el 10 de diciembre de 2023 y consideró que "la política apostaba a que éramos libertarados, no libertarios, que estalláramos rápidamente y en enero tomaban el poder de vuelta", a pocos días de haber asumido.

El mandatario aseguró que durante la campaña electoral del año pasado La Libertad Avanza fue "tratado como un error" y como el representante de "los indignados, los enojados, la bronca y la ira".

Milei discurso presidente.jpg

"Fuimos víctimas de la campaña más sucia de la historia de la humanidad", señaló Milei, quien además remarcó que para los representantes del "status quo", el "modelo" vigente hasta ese momento estaba "bien".

El Presidente advirtió que no se sorprendió por el hecho de que su propuesta se haya impuesto en las urnas: "Notábamos el hartazgo de la gente, el fracaso (de la política tradicional) era evidente".

Cuestionamientos de Javier Milei al FMI en medio de las negociaciones por la deuda

Milei acusó al director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Valdés, de "tener mala intención manifiesta y no querer el bien para Argentina", en medio de la negociación de la deuda con el organismo.

"Hubo complicidad del Jefe de la Misión del FMI con el gobierno anterior para ocultar adentro del balance del Banco Central los puts de los bancos. La gente tiene que saber la verdad", denunció el mandatario.

Javier Milei y Kristalina Georgieva X

Al ser consultado sobre si sus declaraciones podían complicar la relación con el Fondo, el Presidente afirmó: "Se tiene que saber la verdad. El jefe de la misión del Fondo fue ministro de Economía de (Michelle) Bachelet, que causó el desastre que causó en Chile, que además es Foro de San Pablo".

"¿Por qué le permitían todo a Massa? Porque el gobierno anterior era Foro de San Pablo, era Grupo Puebla. Nosotros sobrecumplimos todo y todo el día están poniendo peros. El FMI no es mi jefe, mi jefe es el pueblo argentino", advirtió.

Javier Milei volvió a atacar al Banco Macro y a Cristina Kirchner

Milei volvió a acusar al Banco Macro, con el que mantiene un enfrentamiento, de "crecer a la luz de hacer negocios con el Anses" durante la administración de ese organismo a cargo de Sergio Massa, excandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP).

"Jorgito, si no te contamos cómo fue la historia en que tu papá hizo crecer al banco", expresó Milei, al dirigirse a Jorge Brito, titular de esa entidad.

También cruzó a Cristina Kirchner y aseguró que la expresidenta critica sus políticas "porque no entiende lo que hice".

Cristina Milei

"Cristina no entiende lo que hice. Ella no sabe de economía. Y los economistas que la rodean, el desastre que le causaron a los argentinos es más que evidente", señaló.

"Más allá de los economistas del kirchnerismo, que evidentemente son muy malos, te diría que la gran mayoría de los economistas en Argentina son unos burros, unos brutos y deberían devolver el título. Les tendrían que quitar el título porque ya no pasan ni la primer lección de economía", consideró.

NOTICIA EN DESARROLLO