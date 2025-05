Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete en medio del paro de colectivos de la UTA

colectivos paro dron La reunión encabezada por Javier Milei estuvo marcada por el paro de colectivos.

En tal sentido, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue uno de los primeros en arribar a la Casa Rosada. En tanto, Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano), Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores y Culto), Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Mario Lugones (Salud) también asistieron al cónclave.

También participaron el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el vocero presidencial y candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza, Manuel Adorni; el asesor Santiago Caputo; la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy.

El Gobierno definió como "extorsivo" el paro de colectivos y advirtió por sanciones

Por otro lado, la reunión que encabezó Milei se produjo luego de que la Secretaría de Transporte emitiera un comunicado en el que cuestionó el paro nacional que lanzó la UTA. "Mañana martes 6 de mayo el gremio UTA (Unión Tranviarios Automotor) decretó un paro extorsivo por no haber recibido un aumento de sueldo del 40%, el cual supera ampliamente las pautas salariales de gobierno por lo que el gremio resolvió tomar de rehenes a los pasajeros y no prestar tareas luego de meses de negociación", afirmó.

En tal sentido, se refirió al impacto del paro. "El gremio UTA rechazó el aumento ofrecido por las empresas luego de múltiples negociaciones en la Secretaría de Trabajo. El paro afecta a las líneas de colectivo del AMBA: 103 líneas de jurisdicción nacional que circulan en el AMBA, a las 31 de CABA que circulan por la ciudad y a las 102 de Provincia de Buenos Aires", marcó.

También destacó que algunas compañías no se plegarán a la medida de fuerza impulsada por el gremio: "Cabe destacar que hay líneas de colectivo que no acatarán la medida del paro. Estas empresas son el grupo Metropol y Dota, a la vez que otras empresas lo están definiendo. Se espera que más del 50% de las empresas de transporte no acate el paro".

"Todos los días circulan en el AMBA en colectivo más de 4.5 millones de personas. Se hacen más de 9 millones de viajes en colectivo en el área metropolitana de Buenos Aires. Y circulan por día alrededor de 15 mil unidades de colectivo", agregó la Secretaría de Transporte sobre el volumen de pasajeros.

Por último, advirtió que se implementarán sanciones: "Se fiscalizará que se cumpla con las prestaciones mínimas de servicio de colectivos el día de mañana, por tratarse el transporte público de un servicio esencial".

"En caso que las líneas no presten el servicio de la manera correspondiente se intimará a las empresas de colectivo a que presten el servicio mínimo (al 50% de capacidad) de manera regular y, asimismo, se iniciará el procedimiento previsto por la resolución 212 que establece la facultad de descontarle el día de subsidio a las líneas y evaluar la vigencia de permiso que habilita el servicio", añadió la secretaría que está bajo la órbita del Ministerio de Economía.