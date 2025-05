Javier Milei volvió a atacar a la prensa tras los cruces de Sandra Pettovello y Santiago Caputo con periodistas

En una publicación en su cuenta de la red social X, Milei apuntó hacia las reacciones de los periodistas. "Si una persona no tiene ganas de hablar con el periodismo, ¿hay una ley que lo obligue? Si una persona le manifiesta a los periodistas que no quiere hablar con ellos, ¿tienen los periodistas derecho a perseguir, hostigar y acosar a una persona para tener una respuesta?", preguntó.

En tal sentido, también cargó contra los fotógrafos: "Frente a la no respuesta, ¿tienen los periodistas derecho a golpear a la persona con el micrófono en la cara? En caso de que la persona abordada por las cámaras sea de conocimiento público que es fotofóbico, ¿es lícito que el camarógrafo le ponga luces en la cara sabiendo que daña los ojos de la persona?"

En tanto, acusó a la prensa de aceptar dinero público: "¿Es lícito que los periodistas metan drones en la casa de una persona? ¿Es lícito que los periodistas mientan, calumnien e injurien sin permitir que la persona agraviada pueda defenderse? ¿Y si además, el periodista recibe fondos públicos para hacerlo?"

En este marco, Milei vinculó las decisiones de la prensa con respecto a su postura sobre las redes sociales. "Todas estas cosas el periodismo las hace regularmente y hasta la llegada de las redes sociales con impunidad total y absoluta. Por eso odian a las redes sociales. Hoy no pueden extorsionar y chantajear. Sus ingresos caen y por eso pegan", advirtió.

Por último, reiteró que la población debe abominar con un mayor volumen a la prensa. "Naturalmente, si en cada uno de los puntos notás el comportamiento depravado y violento del periodismo, ahí entenderás la frase: NO ODIAMOS LO SUFICIENTE A LOS PERIODISTAS", aseveró.

El ataque de Javier Milei a Diego Brancatelli: "Gran mentiroso"

En tanto, la publicación de Milei se produjo luego de que también cargara contra Diego Brancatelli, quien criticó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. "¡Increíble! La ministra más inoperante de esta gestión, Sandra Pettovello, se quedó descansando después del viaje inexplicable que pegó a Roma. Fue a pasear, no laburar. ¡Hasta a los que lo votaron les parece un montón! ¡Nefastos!", marcó el periodista en X.

Por su parte, Pettovello le respondió y lo acusó de mancharla: "Buenas noches, 'señor'. Todo lo que dice usted es falso. Fui y volví con la comitiva. Ahora sí, estoy descansando en mi casa luego de una intervención quirúrgica. Otra vez, ensuciando, ¿gratuitamente? Después no lloren cuando el Presidente les dice mentirosos".

"NO ODIAMOS LO SUFICIENTE A LOS PERIODISTAS. Aquí ponemos en evidencia al gran mentiroso de Brancatelli, quien ha mentido diciendo que Pettovello se quedó paseando en Roma siendo que la misma estuvo sometida a una intervención quirúrgica. Defiendan esto 'periodistas'", enfatizó Milei por su lado.

En esta línea, Brancatelli cruzó al jefe de Estado. "Che Milei: Abro X y me encuentro con otro ataque tuyo. *Se ve que la tos te altera en serio, cof cof*. Perdón la demora en responder pero mientras vos boludeabas en redes sociales yo ya estaba descansando para hoy levantarme a trabajar. Yo no puedo quedarme de mameluco en casa".

"Léeme: ¡El que dijo que Sandrita (tu peor Ministra) se quedó descansando porque volvió 'rota' fuiste vos. (Yo subí TU video. Vuelvo a subirlo). Yo dije que se quedó descansando 'DESPUÉS' de su viaje a Roma. No 'EN' Roma. Claramente son dos personas que no solo tienen problemas para interpretar 1 texto sino que no interpretan lo mal que la está pasando la gente. Ya lo van a entender. Al final no eras bueno en NADA… La inoperante NO entendió y vos la seguiste", enfatizó.

Por último, Brancatelli criticó la respuesta de Milei. "Quedaron en off side. Ciao. PD1: NO te tengo miedo. Pero lo que hacés es grave. Llamar a 'odiar'. No entendés aún que SOS Presidente (te queda muy grande el traje igual) Eso sí. Si me pasa algo vos vas a ser el responsable. Sábelo. Si me odiás o me odian tus quasimodos que te siguen para mí es una cucarda. PD2: No nos olvidamos de $Libra, vas a terminar preso. Sábelo. PD3: llegaste tarde al velatorio de Francisco por boludear con un economista que sólo vos conocés…", expresó.