Javier Milei despidió a Fausto Spotorno como asesor por criticar el anuncio de Luis Caputo

El Presidente echó al economista luego de que afirmara, sobre la conferencia de prensa del titular del Palacio de Hacienda, que "el mercado esperaba algo más. La medida no está mal, es correcta, pero fue muy técnico".

En una publicación en su cuenta de la red social X (ex Twitter), Spotorno confirmó su saluda del equipo de asesores de Milei: "A partir de hoy dejo el Consejo de Asesores del Presidente , quiero agradecer al Presidente Javier Milei por la gran oportunidad de participar en este Consejo como también a Demian Reidel y al resto de sus miembros. Les deseo a todos el mayor de los éxitos".

El economista había criticado el anuncio de Caputo junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili. "El mercado esperaba algo más. La medida no está mal, es correcta, pero fue muy técnico. Fue un muy mal anuncio de una medida que no está mal, pero podía hacerse con un comunicado del Banco Central", advirtió en una entrevista radial.

Los dichos de Spotorno enfurecieron a Milei, quien despidió al ahora exintegrante de su equipo de asesores, quien además forma parte de la consultora del economista Orlando Ferreres, quien marcó sobre el anuncio de la administración de La Libertad Avanza que es "una especie de Plan Bonex para los bancos".

Fausto Spotorno tuit La publicación de Fausto Spotorno. X

Las críticas de Fausto Spotorno al anuncio de Luis Caputo

Fausto Spotorno criticó la conferencia de prensa donde Luis Caputo anunció el plan del Gobierno para "ir hacia la emisión cero" porque "fue un tema muy técnico" y "el mercado esperaba algo más", especialmente en relación a la salida del cepo cambiario.

El viernes pasado, el ministro de Economía informó que comenzó "la segunda etapa de este plan de estabilización que consiste en cerrar la segunda canilla de emisión monetaria", los intereses que paga el Banco Central, y adelantó que "la salida del cepo es una tercera etapa que va a ser de crecimiento. No nos hemos fijado una fecha".

Spotorno consideró que el anuncio fue "malo" y "muy técnico". "El mercado esperaba algo más. La medida no está mal, es correcta, pero fue muy técnico. Fue un muy mal anuncio de una medida que no está mal, pero podía hacerse con un comunicado del Banco Central", aseguró este martes a Radio Rivadavia.

El economista analizó que "hay una ansiedad sobre el cepo cambiario" y, en ese contexto, "se infló el tema del anuncio y después fue un tema muy técnico". "Hay muchas empresas que tienen que planificar sus vidas y están preocupadas por cómo sigue", sostuvo.

Sin embargo, reconoció que "también es cierto que el Gobierno diga: 'Todavía no tengo un Banco Central preparado para salir del cepo'". "El mercado ve que desde mediados de mayo la brecha no se está achicando y las reservas suben muy poco, entonces hay escenario para que se pongan más nerviosos", afirmó.

"El camino para salir del cepo con las reservas subiendo y la brecha achicándose es un camino claro. Yendo para el otro lado las dos variables, empieza a verse la tensión entre el sector privado que necesita salir del cepo y el Gobierno que no puede. Y la tensión es más dramática", concluyó.

Orlando Ferreres comparó el anuncio de Luis Caputo con el Plan Bonex

Orlando Ferreres, reconocido economista y líder de su propia consultora, advirtió que lo que anunciaron Luis Caputo y Santiago Bausili, presidente del Banco Central, el pasado viernes luego de la aprobación de Ley Bases y el paquete fiscal fue "una especie de Plan Bonex para los bancos".

"Los banqueros están preocupados sobre la solución final del cepo, los precios relativos de los bienes y servicios públicos y lo que falta arreglar para que tener un solo tipo de cambio", advirtió Ferreres. La semana arrancó con un lunes problemático para la administración de Javier Milei: lejos de la calma esperada, el dólar blue se disparó y superó por primera vez la barrera de los $1.400 y los mercados respondieron con fuertes caídas de los bonos y acciones argentinas en Wall Street.

"Es lo mismo que hizo Erman González porque se pasa deuda del Banco Central al Tesoro. Yo creo que eso es lo que no le gustó a los mercados. No era lo que estaban esperando", analizó. Y agregó: "A lo mejor esperaban que se dé alguna devaluación". "Lo intentaron explicar este lunes, pero los bancos no salieron muy contentos cuando vieron que eso era una obligación ineludible", siguió.

Por otro lado, adelantó que "la inflación de mayo da 5,6%, más alta que la de abril", lo que podría impactar en las tasas de interés para los préstamos del sector privado y los nuevos préstamos hipotecarios a 30 años. "Se quiere transformar la tasa de interés real en positiva, pero para lo cual debería subir bastante. Recién en julio se puede ir llegando a cifras de interés real positivas para generar más demanda de pesos y que esto estabilice al sistema", cerró.