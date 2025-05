Javier Milei confirmó que el Gobierno busca que puedan usarse los dólares del colchón

El Presidente reveló que trabaja en una flexibilización de normativas para garantizar que no sean investigados a futuro aquellos que transacciones con dinero no declarado. Además, reiteró que a mediados de 2026 "no va a haber más inflación", arremetió una vez más contra periodistas y economistas, y volvió a hablar del cierre del Banco Central.

El presidente Javier Milei reiteró este martes que "aquellos que fugaron la plata no son delincuentes" sino "héroes" y anunció que el Gobierno trabaja para que los argentinos puedan utilizar los dólares que tienen en el colchón sin que sean perseguidos por el Estado en el futuro . Lo hizo durante el discurso que brindó en el 42º Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en el que insistió en que a mediados de 2026 "no va a haber más inflación", arremetió una vez más contra periodistas y economistas, y volvió a hablar del cierre del Banco Central.

"Nosotros hemos permitido que todos los individuos puedan hacer las transacciones en la moneda que se les dé la gana. O sea, la promesa de campaña la cumplí. Ustedes pueden hacer las transacciones en la moneda que quieran. Entonces, la pregunta es por qué no lo hacen. Bueno, porque tienen miedo de dejar los dedos pegados . Y que ARCA los vaya a perseguir. Y por más que yo les jure que ARCA no los va a perseguir, hay otros gobiernos que lo hicieron", explicó el mandatario.

Fue entonces que anunció que el Ministerio de Economía, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco Central está "trabajando para flexibilizar todas esas normas, para que nadie los persiga por utilizar esos dólares que tienen en el colchón". Y calificó la iniciativa como "una verdadera revolución monetaria de la libertad".

"Aquellos que fugaron la plata no son delincuentes, son héroes que lograron escapar de los hijos de puta de los políticos, que les querían romper el orto con el impuesto inflacionario. Son tipos que se escaparon de un régimen opresor que los quería estafar. Lo que es legal no necesariamente es lícito. No es lícito que los gobiernos hijos de puta hayan puesto controles. No es lícita la ley penal cambiaria. Ustedes pueden ahorrar en lo que se les cante el culo", lanzó Milei.

El jefe de Estado vaticinó que, en caso de implementar esa flexibilización, el resultado será que "cada vez va a haber más dólares" y que eso permitirá "cerrar el Banco Central y liberarlos de los políticos ladrones de acá a la eternidad".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1922431270656594120&partner=&hide_thread=false Discurso del Presidente Javier Milei en la 42° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en la Ciudad de Buenos Aires. pic.twitter.com/OKrkcgVaZf — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) May 13, 2025

"El tipo de cambio es libre y siguen hablando de atraso cambiario, son patéticos"

El presidente Javier Milei volvió a arremeter contra economistas y periodistas que no coinciden con su punto de vista, a quienes calificó de "patéticos", porque "siguen hablando de atraso cambiario" pese a que "el tipo de cambio es libre".

"Devaluar es una medida completamente impopular, porque al sector trabajador lo rompen todo. Estos tipos están alentando todo este tipo de calamidades. No les importa que hace un año y medio que siguen pifiando, pero ellos siguen insistiendo en lo mismo", lanzó Milei.

"El tipo de cambio es libre y siguen hablando de atraso cambiario. A mí se me caería la cara de vergüenza. Son patéticos", agregó.

Milei arremetió contra Clarín: "Pauteros corruptos"

El jefe de Estado lanzó críticas contra el diario Clarín, al que calificó como “el gran pasquín argentino”, y acusó al grupo de medios de “pauteros corruptos que arruinaron a la Argentina y son unos extorsionadores”.

Milei estaba hablando sobre la crisis de los años 2001 y 2002, cuando de pronto acusó a Clarín de ser el gran responsable de la salida de la convertibilidad y de haber conspirado junto a Eduardo Duhalde contra el gobierno de Fernando De la Rúa.

"Como la política no quiso hacer el ajuste decidió estafar a los argentinos. En ese momento eran cerca de u$s14.000 millones de dólares lo que había en el Banco Central. Los amigos de Clarín, Duhalde, Alfonsín y compañía, los que voltearon a De la Rúa, terminaron estafando a los argentinos por u$s30.000 millones de dólares", disparó el Presidente.

“Licuaron y jodieron a todos los acreedores. A cambio de tapas para proteger al gobierno de Duhalde le jodieron la vida a todos los argentinos, pero ellos lograron la ley de bienes culturales para que no les ejecutaran esas acciones que tenían prendadas. Pauteros corruptos que arruinaron a la argentina y que son unos extorsionadores”, agregó el mandatario.