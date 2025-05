Qué decía Pepe Mujica sobre Javier Milei y su llegada a la presidencia: "No creo en soluciones mágicas"

El expresidente de Uruguay José Mujica , quien murió este martes a los 89 años tras padecer un cáncer de esófago , se había referido a Javier Milei previo a su llegada a la Casa Rosada en diálogo con C5N. "No creo en soluciones mágicas", advirtió.

En una entrevista exclusiva para C5N a cargo del periodista Lautaro Maislin , que se realizó en mayo de 2023, Mujica había respondido sobre la posibilidad de que Milei se convierta en el mandatario argentino, lo que finalmente se concretó: "No sé lo que va a decir el pueblo argentino pero no creo en soluciones mágicas" .

En tanto, analizó el vínculo entre Uruguay y la Argentina. "Cuando a la Argentina le va bien, nos favorecemos y cuando le va mal, tiende a fondearnos", marcó.

También Mujica indicaba "no tener ni idea" de la decisión que fuera a tomar la vicepresidenta Cristina Kirchner respecto a ser candidata en las elecciones, algo que finalmente no ocurrió. En ese sentido, aseguraba que "lo que haga o no haga, va a repercutir" en el país. Al mismo tiempo, remarcó que "tiene su carácter y su talento y su sentido de responsabilidad también".

Además, el exmandatario uruguayo señalaba que atravesamos un cambio de época global que viene acompañada de varios factores críticos, como la "paulatina pérdida de poder del Estado Nación" y la aparición de "soluciones mágicas". "Le llaman libertad a garantizar la explotación del hombre por el hombre sin ningún clase de freno ni de regulación", indicaba.

Otro tema que mencionó en aquella oportunidad fue la importancia de la explotación del litio al sostener que "no hay en el mundo quien tenga esa reserva" y pidió "por favor" que los gobernantes "de derecha, izquierda, centro" se junten para defenderla. En ese sentido, destacaba que "cualquier gobierno que venga" debería entenderse y tener una política común con los países vecinos.

La muerte de Pepe Mujica a sus 89 años

El expresidente de Uruguay José "Pepe" Mujica falleció este martes a los 89 años tras padecer un cáncer de esófago detectado en abril del 2024. La noticia fue confirmada por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, en redes sociales.

"Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo", escribió el mandatario de Uruguay en sus redes sociales.

En enero del 2025 el exmandatario uruguayo anunció que el cáncer se había expandido por todo su cuerpo y que no se sometería a más tratamientos. El lunes su esposa Lucía Topolansky había adelantado que Mujica se encontraba atravesando "la etapa final y en horas del desenlace" de su vida.

Mujica nació el 20 de mayo de 1935 en Montevideo, Uruguay. En los 70 integró el movimiento guerrillero Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Fue secuestrado por la dictadura militar de su país y estuvo como prisionero entre 1973-1985. La película "La noche de 12 años" de Álvaro Brechner da cuenta de los años más duros que le tocó atravesar.

Con el retorno de la democracia, Mujica volvió a la actividad política y en 1989 fue elegido diputado por el Frente Amplio y posteriormente fue elegido senador. Entre 2005 y 2008 fue ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Tras ganar la interna al interior del partido en 2009 lanzó su campaña presidencial. El 25 de octubre de 2009 Mujica ganó las generales pero tuvo que disputar una segunda vuelta electoral contra Luis Alberto Lacalle (padre del expresidente).

El balotaje se realizó el 22 de noviembre. Ese día fue elegido presidente con un porcentaje superior al 52 % de los votos emitidos convirtiendose en el 40.º presidente de la República Oriental del Uruguay

Su gobierno se caracterizó por llevar adelante una agenda social y económica progresista, con un enfoque en la reducción de la pobreza, la promoción de la igualdad y la protección de los derechos sociales. Además mantuvo un fuerte vínculo con distintos líderes regionales como Néstor y Cristina Kirchner, Luiz Inácio Lula da Silva, Evo Morales, Rafael Correa, entre otros.