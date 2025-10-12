12 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Gabriel Rubinstein: "Las decisiones de Trump y Bessent son más importantes que las de Milei"

El exviceministro de Economía de Sergio Massa cuestionó la solidez del plan económico del Gobierno y advirtió que "si no había rescate del Tesoro americano, se iba todo el diablo".

Por
Gabriel Rubinstein

Gabriel Rubinstein, exministro de Economía del gobierno del Frente de Todos.

El exviceministro de Economía Gabriel Rubinstein emitió fuertes críticas contra la solidez del actual plan económico del Gobierno, al asegurar que factores geopolíticos externos tienen mayor peso que las decisiones domésticas. En un contundente análisis, afirmó que "hoy las decisiones de (Donald) Trump y (Sott) Bessent son más importantes que las de (Javier) Milei".

Javier Milei viaja a Washington para reunirse con Trump: la agenda del Presidente
Te puede interesar:

Javier Milei viaja a Washington para reunirse con Trump: la agenda del Presidente

El economista destacó que la dependencia de Argentina a la ayuda financiera externa expone la fragilidad intrínseca del programa de Luis Caputo. Según Rubinstein, el sostenido apoyo de Washington no hace más que evidenciar la debilidad del plan, dada la necesidad constante de inyecciones de liquidez para evitar mayores turbulencias en el mercado.

Rubinstein especificó que, sin esta asistencia crucial, refiriéndose a la compra de pesos y el swap de u$s20.000 millones, el Gobierno se habría visto forzado a implementar medidas de emergencia. Esto habría incluido el posible recurso a controles de capital más estrictos o la declaración de feriados cambiarios como mecanismos desesperados para contener la situación hasta los comicios, ante la incapacidad de cubrir las necesidades de divisas.

Al rememorar los momentos de mayor tensión, el exviceministro de Sergio Massa describió la crítica situación que llevó a la intervención estadounidense. En diálogo con radio Milenium, Rubinstein relató: "Perdieron mil millones de dólares en tres días. Yo pensaba, ¿qué van a hacer? Bueno, un nuevo cepo fuerte, que es una muy mala noticia. ¿Devaluar ahora? No. ¿Soltar el tipo de cambio adelante en las elecciones? No".

Esta coyuntura límite lo llevó a sostener que la falta de solidez del programa se hizo palpable. "La situación era sumamente crítica. Entonces, ningún programa es sólido si vos necesitas que venga un rescate de último momento", consideró.

El economista fue enfático al describir la gravedad del escenario previo a la ayuda: "Si no había rescate del Tesoro americano, se iba todo el diablo. Estábamos al borde del colapso, en plena corrida, al borde del precipicio. Ya el dólar estaba tocando el techo de la banda y se estaban vendiendo mil millones de dólares. Todo El panorama era malo".

Finalmente, Rubinstein advirtió sobre las implicaciones políticas y financieras futuras, señalando que la intervención fue un "logro político, ante el fracaso del plan", pero también manifestó que el soporte financiero de Estados Unidos cesaría en caso de una derrota del oficialismo en las próximas elecciones, lo que agravaría aún más la perspectiva económica.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei junto a Peter Lamelas.

Peter Lamelas celebró la reunión entre Milei y Trump: "Se avecinan nuevas y emocionantes oportunidades"

Barron Trump convenció a su padre de invertir en criptoactivos.

Barron Trump ya es más rico que su madre, Melania: cómo hizo una fortuna en criptomonedas

Trump se reunirá con Benjamin Netanyahu y mandatarios europeos.

Trump viaja a Medio Oriente para recibir a los rehenes en Israel y sellar el acuerdo de paz en Gaza

El presidente ruso Vladimir Putin advirtió que “la provisión de misiles Tomahawk a Ucrania sería vista como un acto inadmisible”

Después de acordar la paz entre Hamás e Israel, Trump negoció la entrega de misiles Tomahawk a Ucrania

play

Bombazo en Indomables: Antonio Aracre habló de un "nuevo plan de convertibilidad" tras el salvataje de Estados Unidos

play

Cobertura especial de C5N: histórico acuerdo de paz entre Hamás e Israel

Rating Cero

Rusherking puso en pausa su carrera en la música.

Rusherking se alejó de la música por tiempo indefinido: cuál será su nuevo trabajo

Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Maxi López.

Wanda Nara expuso a Maxi López en la previa a MasterChef Celebrity: "Contrato millonario..."

La Voz Argentina llega a su fin tras varios meses de competencia.

Se filtró quién ganará La Voz Argentina: Telefe busca ocultarlo

La reconocida cantante y su ex pareja fueron vistos en una alfombra roja tras su separación

Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron vistos juntos por primera vez después de su divorcio: cuál fue el motivo

Ahora, llegó a la gran N roja una producción sueca de terror psicológico, se trata de La nueva brigada. Un serie televisiva de drama, basada en hechos reales situada en los años cincuenta.
play

La nueva brigada es la serie de mujeres policías que llegó a Netflix y está sorprendiendo a todos: cuál es la trama

El genio y los deseos mezcla elementos de fantasía oscura, romance y dilemas morales 
play

Este drama coreano es lo más visto del momento en Netflix y tiene un romance soñado: de qué se trata

últimas noticias

play

Acuerto de Paz Hamas-Israel: expectativa por la inminente liberación de los rehenes en Gaza

Hace 16 minutos
Egipto: encuentran una fortaleza del Imperio Nuevo con más de 3000 años de antigüedad

Encuentran en Egipto una fortaleza con más de 3000 años de antigüedad

Hace 20 minutos
Rusherking puso en pausa su carrera en la música.

Rusherking se alejó de la música por tiempo indefinido: cuál será su nuevo trabajo

Hace 26 minutos
Javier Milei viaja a Washington para reunirse con Trump: la agenda del Presidente

Javier Milei viaja a Washington para reunirse con Trump: la agenda del Presidente

Hace 37 minutos
Martín Sebastián Palacios junto al Toyota Corolla.

El chofer de Uber que llevó a Pablo Laurta a Córdoba está desaparecido y su auto apareció incendiado

Hace 43 minutos