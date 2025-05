El Gobierno se despegó del fracaso de Ficha Limpia: "Es insólito que quienes no lo aprobaron nos acusen a nosotros"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, cruzó al PRO, espacio que acusó a La Libertad Avanza de haber negociado para que se caiga el proyecto presentado por Silvia Lospenatto. "No lo pudieron pasar ni en la presidencia de Mauricio Macri ni durante los 17 años que gobernaron la Ciudad", disparó. Además, exigió que la diputada se disculpe personalmente con Javier Milei.

El Gobierno, a través de una conferencia del vocero Manuel Adorni, se despegó del rechazo de Ficha Limpia en el Senado , y atacó directamente al PRO: “Es insólito que nos acusen a nosotros de no querer aprobarlo”. Mencionó que el espacio opositor no pudo hacerlo durante sus cuatro años de gobierno con Mauricio Macri ni en 17 años en la Ciudad de Buenos Aires.

Lospennato responsabilizó al Gobierno por la caída de Ficha Limpia: "Me da asco que subestimen a los argentinos"

Adorni indicó que “Ficha limpia no es un proyecto nuevo. Hace casi 10 años que la política pone excusas para no aprobarlo. Con Mauricio Macri decían que no tenían mayoría y con el gobierno de Alberto directamente lo cajonearon”.

Luego del rechazo en el Senado, tras ser aprobado en Diputados, una senadora del PRO sugirió que el actual gobierno había fomentado la no aprobación de la ley. Fue entonces que el Gobierno respondió: “Es insólito que quienes no lograron aprobar el proyecto en cuatro años como gobierno y en 17 años como gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nos acusen a nosotros de no querer aprobarlo cuando fue el propio presidente quien envió el proyecto en Extraordinarias”.

Adorni Redes sociales

Explicó que el bloque de La Libertad Avanza, el cual cuenta con seis senadores, intentó reunir las firmas. “Sin embargo, fueron los mismos senadores del PRO quienes apuraron las cosas y bajaron a votar y persiguiendo una especulación electoral”.

Adorni lo vinculó con las elecciones que se llevarán a cabo el domingo 18 de mayo y aseguró que saldrán “los corruptos a presentarse y refugiarse en sus fueros”. También aseguró que serán el gobierno que entierre al kircherismo como el PRO no pudo hacer.

Por último, apuntó directamente contra Silvia Lospennato y aseguró que debería disculparse con el presidente Javier Milei “por haber sugerido que el Gobierno buscó sabotear la votación”.