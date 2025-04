Javier Milei celebró la salida del cepo y la primera reacción de los mercados: "Hoy somos más libres"

El mandatario sostuvo que el cepo se profundizó durante "el kirchnerismo" hasta hacer "que Alcatraz pareciera un juego de niños". "Desarmarlo implicaba quitar varias capas, cosa que empezamos a hacer desde el primer día, y hoy definitivamente hemos liberado el mercado de cambios, tal como lo habíamos prometido y sin especulación política", aseguró a El Observador.

"Yo siempre me comprometí que si tenía u$s15.000 millones en la mano, abríamos el cepo. Y el programa que conseguimos es por u$s44.000 millones", señaló, sumando los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Repo.

"¿Cómo no voy a abrirlo? ¿Desde cuándo una decisión de política tan importante la tenía que poner en la lógica de un año electoral? Es un disparate, me parece una falta de respeto. ¿Cómo no le voy a cumplir a los argentinos esta promesa? Abrimos, no me importa si lo esperaban o no", expresó.

En ese sentido, Milei aseguró que "ya no existe más el dólar oficial", sino que "hay un dólar único, que es el de mercado". "Acaba de romper la barrera de $1.200. La coyuntura de corto no es lo relevante; lo relevante aquí son los fundamentals", remarcó.

Respecto a la baja de impuestos, advirtió que "las retenciones a las exportaciones tradicionales vuelven en junio, porque dijimos que eran transitorias". "Avísenles a los del campo que si tienen que liquidar, liquiden ahora, porque en junio vuelven las retenciones", insistió.

Noticia en desarrollo.-