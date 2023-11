Javier Milei presidente, en vivo: cumbre con Alberto mientras diagrama su gabinete

Live Blog Post

Mauricio Macri, tras la reunión: "Milei dice la verdad y yo me emociono con eso"

Mauricio Macri elogió al presidente electo, Javier Milei, luego de su triunfo en el balotaje presidencial con quien era el candidato por Unión por la Patria, Sergio Massa. El exmandatario se reunió con el libertario este lunes para avanzar en la negociación para la conformación del gabinete del gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre y, a continuación, estuvo en TN comentando la reunión. .

Macri destacó entonces los dichos del presidente electo: "Milei dice la verdad y yo me emociono con eso. Si a mí me acusaban de practicar sincericidio, con él hay que multiplicarlo por 10. No encontré una mentira. Con la verdad se construye confianza. Milei tuvo una cantidad de votos informal porque la gente dijo que tenía razón".

En tanto, el expresidente se refirió a su apoyo al libertario durante la campaña presidencial. "Hay que hacer lo correcto y lo correcto era acompañar a nuestros jóvenes en el cambio. Coincidimos con Bullrich. El voto en blanco es como pegarle un tiro a la esperanza. Dije que vamos a luchar. Este dolor trajo el aprendizaje de que el cuentito del Estado que resuelve todo es mentira", marcó.