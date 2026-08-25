Mañana de furia de Javier Milei en redes: insultos a periodistas y fuerte defensa del modelo económico El jefe de Estado publicó una catarata de mensajes en su cuenta de X donde cargó en duros términos contra la prensa. Ocurre luego de sus palabras en la Bolsa de Comercio de Rosario y el Council donde se lo pudo ver muy efusivo con una performance por fuera del discurso oficial. Por Agregar C5N en









Javier Milei volvió a atacar a la prensa en redes sociales.

El presidente Javier Milei protagonizó este martes una mañana de furia en redes sociales, donde volvió con mostrar su tono más confrontativo hacia la prensa, cargado de insultos y una fuerte defensa del modelo económico. "Mierdas humanas" llamó el jefe de Estado a la prensa que le marca descensos en la política libertaria. La catarata de mensajes en X se suman a las palabras expresadas en la Bolsa de Comercio de Rosario y el Council de las Américas donde se lo pudo ver muy efusivo con una performance por fuera del discurso oficial.

"Las mierdas humanas que se disfrazan de periodistas pedirán perdón por haber mentido y operado tanto con el tema de la morosidad. Veremos si están moldeados de barro o mierda. Principio de revelación a la carga. CIAO", señaló Milei en X al compartir una publicación del analista económico Matías Fernández sobre un análisis acerca de la morosidad en Argentina.

A posterior, el jefe de Estado volvió a insultar a la prensa, utilizando los términos "mierdas" - "soretes", en referencia a una eventual encuentro que mantuvo con el economista y escritor libertario Federico Domínguez, el cual ellos negaron que haya ocurrido.

Lejos parece haber quedado el tono conciliador que el propio Presidente había manifestado que iba a comenzar a implementar, justamente hace casi un año mediante un discurso en la Fundación Faro. "Voy a dejar de usar insultos, a ver si están en condiciones de poder discutir ideas", había señalado Milei el 5 de agosto del 2025.

Su compromiso público de abandonar dichas formas se habia producido a los pocos días de que el diario La Nación publique un trabajo donde detallaba que durante su primer año de mandato, había lanzado 4.149 descalificaciones contra quienes identificó como "adversarios".