Interna en LLA: Bartolomé Abdala pidió "dejar de ventilar chiquilinadas" tras el escándalo en Diputados

En medio de fuertes rumores de una interna entre el jefe de Estado y la vicepresidenta Victoria Villarruel, el repudio de Milei llamó la atención y hasta sugería que su mensaje era dirigido a su vice. Ante la duda, fue la propia Villarruel quien decidió convocar una sesión para que "de frente y en forma pública", se debatan las dietas.

El bloque de La Libertad Avanza llega golpeado después del escándalo que se sucedió durante la sesión en la Cámara de Diputados, que finalmente rechazó el DNU que le otorgaba $100 mil millones a la SIDE en categoría de fondos reservados. Tras conseguir el quórum con el apoyo de legisladores de los bloques de la UCR, Unión por la Patria, y del PRO cercano a Mauricio Macri, se pasó a la votación que obtuvo 156 votos afirmativos, 52 negativos y 6 abstenciones. Ahora deberá tratarse en el Senado, donde también deberá ser votado en contra para que deje de tener vigencia.

Paralelamente, los legisladores del bloque de La Libertad Avanza mantuvieron una reunión en la que sacaron varios trapitos al sol, sobre todo el escándalo de la visita de un grupo de diputados a genocidas en el penal de Ezeiza, que fue subiendo de tono y tuvo a Lourdes Arrieta como la destinataria clara de las críticas.

La mendocina fue una de las diputadas que participó de esa visita a Alfredo Astiz y otros represores, y señaló posteriormente que concurrió engañada. En ese sentido, apuntó directamente contra su compañero Beltrán Benedit, el jefe del bloque Gabriel Bornoroni y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Esto despertó el enojo de los legisladores libertarios contra ella y se convirtió en el detonante del fuerte cruce de este miércoles.

Según indicaron fuentes parlamentarias a C5N, en medio de la reunión Arrieta discutió fuertemente con Nicolás Mayoraz, lo que obligó a Martín Menem a pedir que la retiren del lugar. “Llamen a seguridad”, exclamó a los gritos el presidente de la Cámara de Diputados.

Rocío Bonacci relató a C5N que Mayoraz acusó a Arrieta de ser "una operadora kirchnerista" y "jugar en contra del Gobierno" por haber revelado detalles de la visita de diputados libertarios a genocidas en la cárcel de Ezeiza, de la que participó, a partir de una denuncia que presentó en la Justicia.

Luego de la sesión, que terminó con gritos y forcejeos, Arrieta se acercó a una comisaría a denunciar a su compañero Mayoraz por violencia de género. Sin embargo, desde La Libertad Avanza se encargaron de desmentir "cualquier episodio de violencia" y respaldaron a Mayoraz.

En un comunicado, el bloque escribió: "Desmentimos absolutamente cualquier tipo de episodio de violencia o agresión. Actores malintencionados impulsaron rumores falsos con respecto a miembros de nuestro bloque, como por ejemplo el diputado Nicolás Mayoraz".

A pesar de la denuncia de Arrieta, los legisladores libertarios definieron a Mayoraz como "un integrante muy valioso de nuestro equipo" y "un profesional serio y competente, incapaz de cualquier tipo de violencia".

comunicado La Libertad Avanza

José Mayans anticipó que rechazarán el DNU por los fondos de la SIDE

El presidente del interbloque de Unión por la Patria se refirió a la derrota en Diputados por la asignación de fondos a la SIDE y preguntó: "¿A usted le parece que en la situación en la que estamos asigne $100 mil millones con fondos reservados, sin que los argentinos sepan para qué se usa? Ahora rechazó Diputados, pero creo que Senadores lo va a rechazar, así que que vayan preparando la rendición de cuenta para ver a dónde tiraron los $80 millones de pesos que ya se usaron".

En la misma línea, el senador nacional habló sobre la propuesta de unificación de salarios y comentó: "Desde los entes autárquicos no quieren saber nada y los del Poder Judicial tampoco. La idea es que estén publicados en la web, por eso no quieren la unificación. No quieren que el pueblo argentino sepa cómo viene la cosa".

Además, refirió a los haberes jubilatorios y anticipó que acompañarán "la propuesta de Diputados, que fue votada en dos tercios". En ese sentido, Mayans indicó que "estamos hablando de $310.000, hay 5.200.000 jubilados que están por debajo de la línea de los $300.000, lo cual los ubica prácticamente en la línea de indigencia. Creemos que es justicia hacerlo".

"A mí me dicen que Milei no lo va a vetar. Se cayó el trabajo, el consumo, el PBI, hay que empezar a prestarle atención. Si él quiere reactivar mínimamente, el jubilado merece un ingreso básico porque aportó toda su vida", opinó el senador.