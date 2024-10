Axel Kicillof reivindicó la lucha de Abuelas: "Memoria, verdad y justicia, son 30 mil"

Acto seguido, enfatizó: "Memoria, verdad y justicia, son 30 mil. Hasta la victoria". Con esas breves palabras, Kicillof cerró el acto junto a Estela de Carlotto y la ex presidenta Cristina Kirchner, en medio de la interna del PJ.

Kicillof: "No hay que naturalizar la violencia de Milei"

El gobernador bonaerense le regaló a las Abuelas de Plaza de Mayo una serie de libros de derechos humanos publicados por la provincia para el archivo de la memoria. Luego fue consultado sobre la amenaza del presidente Javier MIlei contra Cristina Kirchner, cuando expresó su deseo de ponerle "el último clavo al cajón del kirchnerismo con ella adentro"

"Me parece espantoso, no hay que neutralizarlo, no hay que dejarlo pasar. A veces es una andanada de cosas y uno no sabe cómo responder porque todos los días son 2 o 3 provocaciones pero creo que a Cristina la trataron de matar efectivamente así que no es inocente y no es casualidad. Que un presidente hable de clavar en un ataúd al kirchnerismo y a Cristina es vomitivo. Es espantoso que provenga de un presidente que predica la violencia", respondió.