Los detalles del encuentro entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof en La Plata

Cristina: "No vamos a permitir que nos roben el futuro"

El periodista Lautaro Maislin contó pormenores de un encuentro que no colmó las expectativas: "No se hablaron en todo el día. En la previa se sabía que iba a estar Cristina. Kicillof se complicó por el estado del tiempo, su traslado fue terrestre y pudo llegar". Además, agregó: "No hubo foto que significara algo más. Por el contrario, parece estar todo un escalón para atrás.