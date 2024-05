Insólito: el Gabinete desayunó en un café porteño en plena crisis política

Previo al encuentro, el flamante jefe de Gabinete Guillermo Francos brindó su primera conferencia de prensa en funciones donde expresó que "Javier Milei me pidió darle empuje a la gestión" . Además, aseguró que está buscando consensos para sacar adelante la Ley Bases y que su cargo no depende de su aprobación, a la vez que descartó que haya más modificaciones en los próximos días.

Del desayuno en el café porteño participaron: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; de Capital Humano, Sandra Pettovello; el vocero presidencial Manuel Adorni; la canciller Diana Mondino, el ministro de Justicia; Mariano Cúneo Libarona; de Seguridad, Luis Petri; de Salud, Mario Russo, y el secretario Santiago Caputo.

"Se ha transformado de una especie de segunda reunión de Gabinete de la mañana. Recordemos que la primera se dió con Guillermo Francos a la cabeza en Casa Rosada, después vino la conferencia de prensa del flamante jefe de Gabinete y ahora este reunión en este lugar", informó desde el lugar el periodista de C5N Claudio Cardoso en el programa La Mañana.

El propio vocero presidencial compartió una imagen del encuentro en su cuenta de X (antes Twitter)."Tomando un café junto al gabinete nacional. Fin", publicó Adorni.

Embed Tomando un café junto al gabinete nacional. Fin. pic.twitter.com/4f5nAqPSey — Manuel Adorni (@madorni) May 28, 2024

La custodia de Sandra Pettovello agredió a C5N

Tras el desayuno en Plaza de Mayo con parte del Gabinete, Lautaro Maislin intentó hacerle unas preguntas a Sandra Pettovello, en medio del conflicto por los alimentos y las denuncias en su contra, cuando uno de sus custodios policiales lo empujó y, luego, lo golpeó con la puerta de la camioneta.

Apenas se retiró del lugar la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el periodista se acercó para poder preguntarle sobre el conflicto de las más de 5 toneladas de alimentos no repartidas a comedores y las denuncias en su contra. Sin embargo, la Ministra se retiró rápidamente sin brindar ninguna declaración a la prensa, mientras Lautaro Maislin intentaba acercárle el micrófono para que pueda hablar, un custodio se interpuso en el medio y lo empujó.

"Ministra como está el tema de...", pudo decir Maislin, antes de que el oficial lo empuje. "No me empujes, no me empujes estoy haciendo una pregunta", le advirtió el periodista al custodio que rápidamente entró dentro de una camioneta blanca. "¿Qué te pasa?", le cuestionó Lautaro aunque no obtuvo respuesta, todo lo contrario recibió un golpe con la puerta del vehículo.

Desde el piso, el periodista Juan Amorín le preguntó a Lautaro si se encontraba bien y cómo fue la situación. La cámara de C5N logró captar el número de la pantente de la camioneta blanca que salió después del auto que transportaba a la Ministra de Capital Humano.

"Fue un empujón con el cuerpo", explicó Maislin, y añadió "después con la puerta, cuando me quedé parado ahí, no estaba haciendo nada malo, quería hacer una pregunta a la Ministra que más preguntas se le quiere hacer, que no da conferencia de prensa y que no da entrevistas, salvo con Luis Majul.