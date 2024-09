Ignacio Torres afirmó que "Javier Milei mintió al responsabilizar a las provincias del descalabro fiscal"

"El Presidente mintió diciendo que las provincias son las responsables del descalabro fiscal y diciendo que iba a haber un ajuste de u$s60 mil millones, que es mentira", afirmó Torres tras el encuentro.

"Por eso celebro que en la reunión se haya blanqueado esa situación y que el jueves tengamos un texto definitivo y que se reconozca el esfuerzo fiscal que estamos haciendo las provincias, que de cada 100 que aportamos sólo recibimos 40", afirmó Torres ante Canal 12 de Chubut.

Ignacio Torres Ignacio Torres destacó el "esfuerzo fiscal" realizado por su provincia.

"La reunión con Francos fue buena. En primer lugar desmintió el ajuste de los u$s60 mil millones, lo cual si bien nosotros entendíamos que era un giro discursivo, que era totalmente inaplicable, es valioso que reconozca el ministro que efectivamente no es así", continuó el chubutense.

Torres remarcó que durante el encuentro hubo un reconocimiento a Chubut, Santa Fe y Entre Ríos por el ordenamiento de las cuentas. "Por eso es injusto cuando se generaliza, porque cuando uno tiene que tomar una decisión se necesita músculo político, y ese músculo político se gana diciendo la verdad, no buscando un chivo expiatorio para pelearse", enfatizó.

El mandatario patagónico también confirmó que se alcanzó un compromiso para incluir en el proyecto de Presupuesto el pago a las provincias de la deuda que Nación tiene con las cajas previsionales. "El equilibrio fiscal se tiene que lograr cumpliendo con la ley, si no es ilegal lo que estás haciendo. La ley dice la Nación tiene que devolver a las provincias que no transfirieron sus cajas, lo que aportan a la ANSES", concluyó.

El rechazo de los gobernadores a la exigencia de Milei

"Esta guerra que llevamos adelante contra el gasto público y el costo argentino, se pelea en todas las dimensiones del Estado, también las jurisdicciones provinciales y municipales. Por eso, a los gobernadores les digo que cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias, en su conjunto, hagan un ajuste adicional de u$s60 mil millones", planteó Milei en su presentación en el Congreso Nacional el domingo.

Varios gobiernos provinciales mostraron su rechazo a la exigencia y replicaron que "el ajuste ya lo estuvimos haciendo". "No vamos a hacer ese ajuste, nosotros no vamos a participar de ese ajuste porque queremos lo contrario. El ajuste no es lo que necesita la provincia de Buenos Aires, porque el gobernador en su segundo mandato fue elegido para fortalecer el Estado, asegurar más derechos a los bonaerenses y porque no estamos de acuerdo. Además, el Estado funciona en conjunto con el mercado. En todos los países del mundo son economías mixtas, quizás no lo sabe Milei porque solo mira el libro de Microeconomía I", sostuvo el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

Por su parte, Ricardo Quintela, gobernador riojano, remarcó: "Personalmente soy pesimista porque creo que lo que busca, el tan ansiado déficit cero, es una cosa absurda. Someter a 50 millones de argentinos a esa frase, matar de hambre a millones de argentinos por ese famoso déficit cero, no es el criterio que tiene que tener un gobernante, que tiene que gobernar para que la gente viva un poco mejor, que coma, generar accesibilidad a los servicios".

"No voy a tener el ajuste al que está acostumbrado el señor Milei. Nosotros vamos a garantizar que la gente perciba su salario en tiempo y forma, aumentarlo cuando podamos. Vamos a garantizar la estabilidad social", expresó el mandatario.

Maximiliano Pullaro, mandatario de Santa Fe, expresó que su provincia "ya hizo su ajuste e incluso tuvo un pequeño superávit; es Nación la que le debe a la Provincia". "Preocupa un poco que se le siga pidiendo esfuerzo a las provincias", expresó, y señaló que la suya "fue una de las que más esfuerzo hizo en lo que va del año para lograr tener una eficiencia en el manejo de los recursos públicos, para lograr tener un equilibrio fiscal".