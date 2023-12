Ignacio Torres advirtió que le va quitar a YPF las áreas que no sean explotadas

Ignacio Torres advirtió que le va quitar a YPF las áreas que no explote.

El gobernador de Chubut , Ignacio Torres , adelantó que las provincias le quitarán a la empresa petrolera YPF las áreas no explotadas al apuntar que la provincia "es dueña de sus recursos" y reafirmó: "Por eso vamos a abrirle el juego a otras empresas en las áreas que YPF decida no explotar".

En ese sentido, el mandatario provincial, que participó este martes de la cumbre de gobernadores con el presidente Javier Milei, aseguró que "hay áreas que YPF no está explotando en este momento. Y las provincias, que somos dueñas de nuestros recursos, si YPF no explota esas áreas, se las vamos a quitar, privatizada o no".

Entonces, explicó que "la concesión implica que vos tenés que dar un presupuesto de inversión y tenés que explotar el área". "Si no la explotas es trabajo que no se está generando en una provincia que necesita generar trabajo", advirtió.

Por último, señaló que, en caso de que no se presente un cambio en la explotación, "vamos a abrir el juego para que entren otras empresas".