Horacio Rodríguez Larreta volvió a hablar sobre su temblor esencial

El tuitero criticó al titular de la Ciudad y esgrimió: "¿Quién agarra una botella así?". En contrapartida, Rodríguez Larreta citó ese posteo e ironizó: "Tomo agua con las dos manos, pierdo al yenga y las selfies me salen movidas".

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1615719209178402816 Tomo agua con las dos manos, pierdo al yenga y las selfies me salen movidas. pic.twitter.com/VBi1Ynh87c — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) January 18, 2023

"Tengo temblor esencial, me lo diagnosticaron a los 5 años. Es una condición que afecta el pulso, aunque nunca modificó mi vida. Sin embargo, está y hace que algunas situaciones las viva diferente al resto", comenzó a desarrollar en un hilo de Twitter.

Luego indicó que esta condición lo limitaba en actividades como dibujar o escribir, que hoy le afecta para tomar agua o un micrófono y que le seguirá pasando "dentro de 20 años cuando esté dibujando con mis nietos".

Sobre su estado de salud, remarcó que el temblor esencial no es una afección que mejora ni empeora con el paso del tiempo: "Algunos creen que es Parkinson o una enfermedad degenerativa, pero no es eso. Ni mucho menos algo que trate de ocultar. Me pasa y está a la vista de quien preste atención".

Y ante los cuestionamientos sobre cómo tomó agua, respondió que si bien el podría optar por no hacerlo, prefiere mostrarlo para no ocultarlo y "naturalizarlo".

Larreta confirmó que Juntos por el Cambio debatirá en la Comisión el juicio político a la Corte

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó este miércoles que Juntos por el Cambio participará del debate de la Comisión de Juicio Político que analiza la conducta de los miembros de la Corte Suprema en el Congreso para "frenar" lo que calificó como "un nuevo embate del Gobierno nacional sobre la Justicia".

Larreta habló con la prensa por la mañana al recorrer el Barrio 15 de Villa Lugano, donde funcionaba uno de los 64 búnkers de drogas tapiados por la Ciudad de Buenos Aires.

El jefe de Gobierno se manifestó luego de que este martes la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio anunciara que no dará quorum para que se debatan en el Congreso los proyectos que envíe el Poder Ejecutivo Nacional, hasta que sea retirado el pedido de remoción al máximo tribunal.

"No lo vamos a permitir, los vamos a frenar y vamos a dar todas las discusiones con toda la convicción en la comisión de juicio político", enfatizó el alcalde porteño.

El precandidato presidencial del PRO señaló asimismo que la oposición "cumplirá con su responsabilidad" de debatir en el Congreso, aunque opinó que "no hay manera de tener un diálogo constructivo, de buscar proyectos de ley en forma conjunta con el Gobierno nacional, que está desconociendo la democracia".