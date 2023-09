Horacio Pietragalla defendió a Estela de Carlotto: "Ella es un símbolo, no solo en Argentina sino mundialmente reconocida"

"Hay tres artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 9, el 10 y el 11, que fueron agregados por la lucha de Abuelas, que hablan del derecho a la identidad. Estuvo candidateada al Nobel de la Paz, UNESCO le hizo la mención más grande que puede entregar a una ONG de Derechos Humanos. Ella es un símbolo, no solo en Argentina sino mundialmente reconocida", agregó.

"Es un descontexto estar respondiéndole a Villarruel, pero tiene una responsabilidad muy grande por el cargo que está anhelando. Igual es diputada nacional, creo que esto también es un ataque a la democracia porque Madres y Abuelas fueron un pilar fundamental en los años más oscuros de nuestra democracia, que fueron los años de impunidad. Gracias a ellas tenemos a más de 1200 condenados por delitos de lesa humanidad, seguimos recuperando nietos y fortaleciendo las instituciones de nuestra democracia", expresó.

"Más allá de esta situación, que nos sorprende que en 2023 estemos discutiendo esto de vuelta. La Justicia falló, esto no es algo de un partido político, es algo del Estado. Son delitos de lesa humanidad, que no prescriben, estamos obligados como Estado a seguir investigando, a reparar a las víctimas, a seguir condenando y a seguir buscando respuestas porque hay un pacto de silencio entre quienes fueron los dictadores, nunca colaboraron para la reparación de las víctimas. Por eso el rol del Estado en esa reparación", sostuvo Pietragalla.

"Villarruel es una discípula de Cecilia Pando"

"Villarruel es de familia militar, su tío estuvo imputado por su participación en El Vesubio, un centro clandestino de detención. Por su estado de salud no se pudo llevar adelante el juicio pero sus colegas de ese centro fueron todos condenados. Su padre también manifestó haber sido parte del Operativo Independencia en Tucumán. Son el ala más reaccionaria de las Fuerzas Armadas", relató Pietragalla.

"Ella es una discípula de Cecilia Pando, siempre la acompañó a todas las acciones que llevaban adelante en el proceso en el que se rompió esa impunidad y se empezó a lograr la Justicia. Ella busca dar respuesta a su sector minoritario, que tiene mucho odio, que cree que en Argentina hubo una cacería, no juicios con todas las garantías", explicó.

El funcionario contó un detalle sobre Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos en el gobierno anterior: "Acompañó a este grupo de familiares y abogados y acompañaron una política de hacer presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nosotros nos encontramos con más de 20 peticiones por genocidas que denunciaban al proceso de juzgamiento como violación de los derechos humanos. Es el colmo. El gobierno de Macri colaboró con eso e intentó la impunidad de los genocidas".

"Lo que pasó es que Villarruel no fue un personaje conocido en la campaña y muchas personas que acompañaron y votaron a Milei no conocen el pensamiento de Villarruel ni la conocían a ella. Tampoco conocen profundamente el pensamiento de Milei y es lo que tenemos que encarar en esta campaña, mostrar qué están planteando realmente, porque hablan de la nueva política, de romper con la casta, pero están reivindicando crímenes de lesa humanidad. Terminó el acto y atacó a Estela de Carlotto, que la amo porque yo no estaría acá si no fuera por ella. Imaginate lo importante que es para nuestras vidas, la de los nietos que recuperamos nuestra identidad. El Estado no hacía nada para encontrarnos, era una ONG hecha desde el amor", enfatizó.

"Estoy convencido de que Milei no va a ganar, de que tenemos un mes y medio para demostrarle a la sociedad que no tiene ningún prurito en atacar a referencias como Estela, ahora hay una misa de desagravio a Francisco, una persona que está aportando un montón a la humanidad desde la Iglesia. No entendemos por qué llegaron a tener la cantidad de votos que tuvieron, sí entendemos que la sociedad no tiene claro el mensaje y eso es lo que tenemos que salir a militar y que los medios de comunicación tienen un rol ahí también. Hay un gran colectivo de la sociedad argentina que está preocupado, hay pavura de lo que pueda pasar en nuestro país con las recetas que proponen, ya sabemos lo que pasó en los 90 con eso. No hay nada nuevo", planteó.

Abuelas de Plaza de Mayo y la reconstrucción de la identidad

Pietragalla contó su experiencia personal en torno a Abuelas: "Creo que parte de la reconstrucción de mi nueva vida a partir de conocer la verdad, siempre tuve dudas porque soy muy alto, no me parecía a las personas que me criaron, tenía un padrino teniente coronel, que fue quien me entregó a esa familia. Tuve la suerte de estudiar en la escuela pública y tener conciencia de lo que había pasado en la dictadura. Después, el mensaje de Abuelas que me llegó desde la adolescencia cuando hacían publicidades para encontrarnos. Estuvieron muy solas en esa tarea".

"Post crisis de 2001, después del neoliberalismo me surgió la posibilidad de irme a vivir a Brasil, ahí me empecé a preguntar si me quería llevar esa duda. Me acerqué a Abuelas y todo el acompañamiento que hubo, con su abrazo, porque son abuelas también. Me dieron lo más digno, que mi hija sepa quiénes son sus abuelos. Porque ese era el peor delito que querían cometer estos militares, que ni siquiera los hijos de los detenidos desaparecidos pudieran recordarlos, eso es la muerte en la muerte. Por eso siempre decimos que Abuelas trabajó para construir vida, para fortalecer la vida, la dignidad, la memoria, la verdad y la justicia. Fortalecer los pilares fundamentales de nuestra democracia", convocó.

Estela de Carlotto le respondió a Victoria Villarruel: "No es un ser humano, es una bestia"

Tras el acto en la Legislatura porteña, Estela de Carlotto le respondió a Victoria Villarruel y aseguró que "no es un ser humano, es una bestia". La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo aseguró que la candidata a vicepresidenta de Javier Milei "no puede tener un cargo tan importante". "Ha tocado a mi hija y yo por mi hija doy la vida", expresó.

Después de los dichos y el repudio que generó la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, la líder de Abuelas de Plaza de Mayo dialogó con C5N y explicó que durante el día de hoy se van a reunir con la comisión para poder resolver el tema en conjunto.

"No tiene sentido lo que diga esta bestia, no es un ser humano es una bestia. Vamos a responder si vale la pena, si este alboroto ha traído una apertura para que se hable con más realidad de quiénes son ellos", señaló Carlotto.

Las declaraciones sobre Villarruel calificaron a Carlotto como "un personaje siniestro" que la realidad es "que ha justificado el terrorismo". Además, arremetió que "es un personaje que ha hecho política desde siempre y tiene a toda su familia colocada en el Estado y que viene a reclamar algo cuando tendría que estar admitiendo que su hija era combatiente de Montoneros".

Ante este panorama Estela de Carlotto instó que van a esperar la opinó de los abogados. "Yo no quiero escándalo ni nada. Porque la propia gente se está dando cuenta, lo que escucharon ha sido herir molestar y querer ensuciar a alguien", subrayó.

Frente a la posibilidad que exista una ley de negacionismo, la representante de Abuelas de Plaza de mayo expresó que está de acuerdo ya que "no puede ser que a cualquiera se le ocurra, porque tiene medios en donde ponerlo, la negación de lo que es la libertad".