Héctor Daer se reunió con Guillermo Francos en Casa Rosada, pero no hablaron del DNU que limita el derecho a huelga

La reunión entre Francos y Daer se produjo al día siguiente del polémico DNU340/25 que publicó el Gobierno que limita el derecho a huelga , en actividades que desde ahora son consideradas "esenciales", y que fue criticado por la central obrera. Sin embargo, el propio representante gremial aseguró que no hablaron de ese tema .

Lo que motivó el encuentro, del que también participaron el ministro de Defensa, Luis Petri, y el jefe del Estado Mayor General de la Armada, Carlos María Allievi, fue la necesidad de acercar posturas en torno a un conflicto gremial con una empresa tercerizada que brinda servicios en el hospital y que alcanza a 560 trabajadores.

"Me encuentran acá porque vengo a tratar un tema serio de mi actividad, y me recibió el jefe de Gabinete. Eso no quiere decir que las otras cuestiones, que tienen que ver con los decretos, tengan algún diálogo o algún tipo de conversación", aclaró Daer.

En cuanto al DNU 340/35, señaló que "están reiterando lo mismo que estaba establecido en el decreto DNU 70/23, donde pretendían cercenar el derecho de huelga para muchas actividades, llevándolo a la imposibilidad de tener una medida de acción directa".

"Esto fue rechazado primero por amparo, y después en primera y segunda instancia, con fallo firme. Cambiándole un rubro de lo que llaman 'trascendental' a 'esencial', volvieron a sacar el mismo DNU. Para nosotros sigue vigente la suspensión", enfatizó.

La CGT avanzará por la vía judicial y por ahora no habrá un nuevo paro

Consultado por la posibilidad de adoptar nuevas medidas de protesta, anticipó que la CGT avanzará por la vía judicial y prometió conversaciones con las autoridades, aunque descartó la chance de convocar a un paro general.

Anticipó que la semana próxima la CGT estará actuando nuevamente en la Justicia. "Estamos seguros de que se va a sostener lo que ya predijo la Justicia en primera y segunda instancia con respecto a este tema", consideró. Asimismo, Daer calificó el decreto de "inconstitucional" al argumentar que el Congreso se encuentra abierto y en funciones.

Daer cuestionó además la reforma laboral que el presidente Javier Milei intenta impulsar al plantear que las modificaciones incorporadas en la Ley Bases "no generó puestos de trabajo ni formalidad".

"El único crecimiento es en la informalidad, así que no vemos que exista hoy, ni en el Congreso, ni en el debate público, una cuestión de que lo necesario sería reformular los derechos de los trabajadores", dijo y aclaró: "Lo que sí hay que discutir es cómo se reparte el trabajo, la jornada laboral, en una reducción de horas y demás".