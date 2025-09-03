3 de septiembre de 2025 Inicio
Tras el rechazo del Congreso, el Gobierno restableció las normas que habían sido eliminadas por decretos delegados

El Ejecutivo volvió al statu quo previo a los DNU dado que la negativa del Legislativo "implica su derogación, pero no restituye automáticamente lo derogado o modificado por ellos", lo que podría ocasionar "un vacío normativo".

El Gobierno retrocedió sobre sus pasos tras el rechazo del Congreso a cinco decretos de facultades delegadas de Javier Milei.

El Gobierno restituyó la vigencia de las normas que habían sido modificadas a través de cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por Javier Milei en el marco de las facultades delegadas, que fueron rechazados por el Congreso a fines de agosto y que incluían cambios en Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

La medida se implementó a través de los decretos 627 y 628, publicados este miércoles en el Boletín Oficial, con la firma del Presidente y todo el Gabinete.

Ambos textos restituyen "la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas" por los decretos 340/25, 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25 dado que "el rechazo por el Congreso implica su derogación, pero no restablece automáticamente las normas derogadas o modificadas por ellos", lo que podría ocasionar "un vacío normativo".

Las disposiciones restituidas corresponden a decretos mediante los cuales el Gobierno estableció modificaciones en la conformación de organismos como Vialidad Nacional, INTI e INTA y otros institutos que habían sido calificados por el Poder Ejecutivo como "ineficientes".

A su vez, consideró que el rechazo en el Congreso colocó a la Administración Pública frente a un escenario de "incertidumbre jurídica que afecta la seguridad y previsibilidad del ordenamiento legal, dificulta la implementación de políticas públicas, limita la actuación y habilita interpretaciones contradictorias o discrecionales en desmedro de la previsibilidad que reclama la sociedad en su conjunto".

Los decretos de Javier Milei rechazados por el Congreso

  • DNU 340/2025, en el que el Ejecutivo nacional aprobaba un nuevo Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional, declarando como servicio esencial a la navegación de agua marítima, limitando el derecho a huelga de los trabajadores.
  • Decreto 345/2025, que fusionó los institutos Nacional Yrigoyeneano y Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, y transformó al Instituto Nacional del Teatro, en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.
  • Decreto 351/2025, que transformación al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) en organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete.
  • Decreto 461/2025, que determinó el cierre y reestructuración de la Dirección Nacional de Vialidad.
  • Decreto 462/2025, disolvió la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME)

