Hay una oposición dialoguista que sigue en modo antikirchnerista

La versión reducida y modificada de la Ley Bases consiguió el martes pasado la aprobación en general en la Cámara de Diputados con 142 votos afirmativos, 106 en contra y 5 abstenciones, gracias al apoyo mayoritario de los bloques dialoguistas: PRO, UCR, Hacemos, Innovación Federal y MPN.

Con el acting que lo caracteriza, el presidente del bloque radical, el cordobés Rodrigo de Loredo, hizo su alocución final del cierre del maratónico debate en Diputados lanzando fingidos sermones al oficialismo libertario. Sin embargo, se sintió más cómodo marcando diferencias con el kirchnerismo, con un ataque directo a Cristina y a Néstor Kirchner.

Rodrigo De Loredo

“El paquete fiscal moldea una sociedad que nos incomoda, moldea un futuro que nos incomoda. En ningún lado aparece un plan productivo. Acudir a viejas herramientas me hace preguntarles ¿dónde estuvo el cambio? Exageradas moratorias, exagerados blanqueos, no solo vuelven a premiar a los incumplidores, no solamente garantizan que en la Argentina el que paga en tiempo y forma es un gil. Ahora, pasa a ser un héroe el que fuga. Me pregunto si para el presidente Néstor Carlos (Kirchner) que fugó todo el patrimonio de Santa Cruz, o Cristina Fernández que declaró en su libro haber fugado, son héroes o heroínas”, enfatizó De Loredo.

Sus palabras y su gestualidad se contradecían contra el voto positivo cantado antes del comienzo del debate. “Este bloque viene a decirle al Gobierno que le da una cosa y le quita otra: este bloque le viene a dar las herramientas y le viene a quitar las excusas con las que gana tiempo. Lo que ustedes dicen se escucha bien y fuerte, pero no sucede en la realidad, y aparecen las excusas. Sepa que el pueblo argentino da su número para que el Gobierno tenga sus herramientas y que la sociedad, después de un ajuste sin gestión, que pulverizó jubilaciones, pueda ver la luz al final del túnel. La suerte está echada y ya no hay más excusas”, simuló De Loredo una especie de dura advertencia al gobierno de Milei.

A su turno, Miguel Ángel Pichetto, titular del bloque de Hacemos Coalición Federal, ensayó una crítica a su colega libertario Alberto Benegas Lynch, pero también se hizo el tiempo para defender la iniciativa oficial en el capítulo de la minería recordando el contrato secreto que se firmó durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner con la estadounidense Chevron para impulsar la inversión en Vaca Muerta.

Ritondo Santilli y Menem Télam

El jefe del bloque del PRO, Cristina Ritondo, remarcó el apoyo de su espacio al proyecto oficial, aunque buena parte del tiempo la usó para decir que “no somos gobiernos ni cogobierno, pero entendemos el rol que nos dieron con el voto. No le mentimos a nadie. Creemos, primero, en la palabra empeñada, segundo, en el debate interno, que está agotado, está saldado”.

La batalla cultural de Milei está en marcha

De manera previsible, el elegido por Unión por la Patria para cerrar el debate, Leopoldo Moreau rechazó la Ley Bases y lanzó: “Nos vamos con la convicción de que hacemos lo que tenemos que hacer. El Presidente dice que va a invitar a los que voten a favor de esta ley el 25 de mayo. Con nosotros que se ahorre la invitación y que se ahorren los canapés. Nosotros vamos a estar en otro lado, con la gente”.

En buena parte de quienes votaron a favor se escuchó el repetido argumento de darle al Gobierno “las herramientas que necesita para llevar adelante su plan”. Como si fuese un mandato de la Constitución tener que darle de forma obligado a la administración de turno los proyectos que manda. Es cierto que el proyecto original sufrió numerosos cambios, tras el fallido primer intento de Milei de mandar la Ley Ómnibus a libro cerrado. Pero también en los discursos de los diputados opositores hay más palabras destinadas a no volver al pasado kirchnerista que a cuestionar las políticas libertarias.

Con la batalla cultural de Milei en marcha, hay muchos dirigentes opositores con más temor al carpetazo y a no quedar fuera de época, que con la templanza para discutir a fondo las decisiones que va tomando el oficialismo.

Lo que viene en el Senado en el tratamiento del proyecto que llegó el viernes a la Cámara alta tras la media sanción de Diputados será otro capítulo. Con un peronismo que con potenciales 33 votos en contra está cerca de poder voltear la Ley Bases, pero con los senadores independientes más cerca de proponer modificaciones para después aprobar el proyecto, el bloque de Unión por la Patria irá por la opción de mínima de también discutir cambios. Todo esto con el 25 de mayo como fecha elegida por Javier Milei para sellar un pacto que blanquee la unidad de quienes no quieren la vuelta del kirchnerismo.