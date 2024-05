Ley Bases y paquete fiscal: el oficialismo y Unión por la Patria comenzaron una frenética búsqueda de votos en el Senado

Hay un detalle reglamentario fundamental: a diferencia de Diputados, para llevar cualquier ley al recinto del Senado, tiene que pasar una semana desde la firma del dictamen. Por lo tanto, si logran dictaminar el próximo jueves 9 de mayo, las iniciativas serán votadas recién el 16.

Se espera que la asistencia del ministro del Interior, Guillermo Francos; el vicejefe de gabinete, José Rolandi; y el secretario de Hacienda de Economía, Carlos Guberman, garanticen la celeridad en las negociaciones para avanzar en la rápida aprobación.

El mismo tiempo es el que tiene Unión por la Patria para convencer a cuatro senadores para que se sumen al rechazo. Una tarea compleja, pero de la que algunos no pierden las esperanzas. Para lograr una mayoría se requiere de 37 votos, de los cuales Unión por la Patria tiene 33, eso si logra alinear al bloque completo en las votaciones en particular.

El Gobierno busca convencer a los gobernadores para que apoyen la Ley Bases y el paquete fiscal

La incidencia de los gobernadores en el Senado es, en su gran mayoría, directa. Por ello, la foto del peronista Raúl Jalil junto al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se volvió fundamental a la hora de sacar cuentas. El catamarqueño dio una señal de apoyo a las medidas que necesita aprobar el Gobierno. Y pese a que el razonamiento lineal hubiera sido que sus representantes en el Senado acompañen, la senadora Lucía Corpacci (UP), manifestó públicamente que lo no hará. Por su parte, Guillermo Andrada, no se expresó al respecto.

El caso de Tucumán también es ejemplo tras la reunión de Francos con el gobernador Osvaldo Jaldo, aunque con menos certezas respecto de los votos de Juan Manzur y Sandra Mendoza. Allegados del primero, dijeron a este medio que el senador no adelantará su voto pero que hay que mirar los hechos concretos del último tiempo. “Los votos hablan por sí mismos, cuando se trató el DNU, su voto fue en el mismo sentido del bloque y cuando hubo que pedir sesión especial para llevarlo al recinto, puso su firma”, expresaron. Por lo tanto, podrían desmarcarse a pesar de que los diputados de esa provincia apoyaron el último martes.

Por su parte, el sanjuanino Sergio Uñac, está en una situación difícil respecto del paquete fiscal, dado que su provincia es una de las que sería beneficiada por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En línea con estas definiciones respecto de UP, este jueves se realizó una extensa reunión por Zoom comandada por el presidente del Frente Nacional y Popular, José Mayans, con la intención de delinear la estrategia política de los bloques (FNyP y Unidad Ciudadana) de cara al tratamiento de los proyectos girados por Diputados. El hermetismo posterior a esa reunión sólo permitió entrever cierto optimismo por parte de algunos senadores, frente al desaliento de otros.

José Mayans Senadores UxP Télam

En las filas del radicalismo explican que no hay una posición orgánica, lo que quedó claro tras la votación del martes en la Cámara baja. Una de las propuestas que se barajan es la de convocar a los gobernadores del partido para que se reúnan con el bloque y cuenten qué acordaron con el Gobierno. A partir de ello, se tomará una decisión.

Los casos de Martín Lousteau y Pablo Daniel Blanco son los más emblemáticos dentro del radicalismo. Ambos votaron en rechazo el DNU 70/23 a mediados de marzo y en el caso del presidente del partido, ha manifestado públicamente sus duras críticas al blanqueo.

En Neuquén, la senadora Lucila Crexell también es una de las que aportó su voto en contra del DNU. Será tarea del gobernador Rolando Figueroa persuadirla para que apoye la ley, tal como hicieron los diputados de esa provincia. Sin embargo, el punto de Ganancias sigue siendo un tema conflictivo para los patagónicos.

Desde Unidad Federal, que cuenta con tres integrantes, se espera que Alejandra Vigo acompañe las leyes; mientras que los votos de Edgardo Kueider y el correntino Carlos “Camau” Espínola están en duda, aunque este último adelantó que no está dispuesto a votar el Impuesto a las Ganancias.

El bloque de los santacruceños es uno de los que entra en el vaivén de las decisiones. Desde la provincia sureña, allegados al gobernador manifestaron a C5N que al momento los votos serían afirmativos tanto para la Ley Bases como para el paquete fiscal, sin embargo, advirtieron que “todo puede cambiar”.

Los votos que el oficialismo tiene asegurados

Desde la bancada oficialista están optimistas y aseguran que “va a salir” gracias al apoyo de “diferentes frentes”. Cierto es que La Libertad Avanza cuenta con siete senadores, más el apoyo del PRO y parte del radicalismo que tiene prácticamente asegurada.

En el camino podría sumar a los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, a Cambio Federal, a la tucumana Beatriz Ávila, a Alejandra Vigo y a Mónica Silva de Río Negro que responde al gobernador. Los números todavía no cierran. Todo dependerá de las negociaciones que se encabecen de aquí hasta llegar al recinto.