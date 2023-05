Guillermo Moreno reveló la verdadera historia de su pelea con Martín Lousteau por "La 125"

"Había dos propuestas para discutir. La mía y la de Lousteau", contó Moreno. Según su relato, el entonces ministro de Economía le mintió a la Presidenta cuando ella le preguntó si había hablado con los mercados y él le dijo "que no solo había hablado sino que había consensuado".

"El mercado quiere mi propuesta. Hablé con las cuatro instituciones agrarias y los exportadores. Están todos de acuerdo", relató Lousteau, según Moreno en aquella oportunidad.

Luego, la Presidenta le preguntó a Moreno si él había hablado con los mercados. "No, yo no hablé con el mercado. Yo hice trabajo de laboratorio y le presenté a usted la propuesta", respondió Moreno quien sostuvo que ya en esa reunión le dijo a Cristina que la propuesta de Lousteau "estaba mal".

Luego, según el relato de Moreno, la Presidenta le preguntó a Alberto Fernández si él validaba los que decía el ministro. "Si el ministro lo dice, no va a venir a mentir a la mesa presidencial", respondió el entonces jefe de Gabinete.

"Mintió, no había hablado nada con el mercado. Está claro que era radical. ¿Qué hacía un radical en un gobierno peronista? Es amoral, no se miente en la mesa presidencial. La llevó a la Presidenta a tomar una decisión equivocada. Ahí había que poner únicamente retenciones móviles a la soja que era lo que yo planteaba, con el mismo formato que le habíamos puesto retenciones móviles al petróleo y duraron años", completó Moreno.

Su pelea con Lousteau

Sobre su pelea con Lousteau sobre el escenario de un acto político en el 2008, Moreno contó que los motivos de la pelea giró en torno al desabastecimiento que había en la carne por la pelea entre el gobierno y el campo.

"Nosotros no teníamos carne, estábamos desabastecidos. Habíamos mandado a buscar las vacas de la Marina con Moyano y gente mía en 14 camiones y las habíamos faenado en Coto para tener en el fin de semana", contextualizó el exsecretario de Comercio.

"Resulta que a la mañana del día del acto empiezan a salir los container de carne por el puerto de Buenos Aires. Me llama Cristina y me pregunta si yo los había autorizado y le digo que no. Llamo a la Aduana y me dicen que lo había ordenado Lousteau", reveló.

Acto seguido Moreno llamó al presidente de la exportadora ABC que le confirma que Lousteau había autorizado las exportaciones.

"Fue por atrás. Entonces en el acto le le digo 'vos autorizaste la exportación de carne' y el me dice. "y vos la cerraste'. Ahí trazamos la raya. Allá estás vos y acá estoy yo", expresó Moreno.

"Estaba el abastecimiento en juego. pero bueno, el es un radical hecho y derecho. Amoral que miente", concluyó.