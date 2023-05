Guillermo Moreno: "La única solución que tenemos es que el peronismo se encuentre"

"La única solución que tenemos es que el peronismo se encuentre. Tenemos que construir una fórmula porque no hay nadie que entienda por encima del conjunto. No hay un iluminado, sino este gobierno no hubiera fracasado", dijo el exsecretario de Comercio.

En ese sentido, Moreno sostuvo que Cristina Kirchner se equivocó cuando eligió a Alberto Fernández "en soledad". "Eligió al peor. Alberto Fernández y la porquería de su gobierno hambrearon al pueblo", expresó.

Ante esa situación, el economista manifestó que en las próximas elecciones la vicepresidenta tiene que apoyar la fórmula que elija el peronismo. "Si eso sucede pasamos el 45%. Ganamos en primera vuelta. El pueblo está esperanzado y no lo quiere a Milei. La solución para el hambre es un gobierno peronista con un plan económico peronista", agregó.

Luego Moreno consideró que esa fórmula no puede estar encabezada por Sergio Massa o Wado de Pedro porque son parte del gobierno del Frente de Todos "que fracasó".

"Este gobierno fue peor que el de Macri. Por eso el peronismo se debe juntar y decir que no tiene nada que ver con Macri ni con este gobierno, hay que votar al peronismo que es el único que no fracasó", completó.