Guillermo Francos volvió a desligar al Gobierno por el fracaso de Ficha Limpia y pidió encontrar "consensos" con el PRO

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a quitar responsabilidades al Gobierno por el fracaso de Ficha Limpia y pidió “ encontrar algún consenso con el PRO para enfrentar las próximas elecciones” . El funcionario se mostró sorprendido por el resultado de la votación en el Senado y aclaró que "adjudicar responsabilidad o culpas a nuestro bloque me parece que no tiene fundamento".

“Entiendo que los ánimos están un poco un poco alterados, me parece que es bueno ponerle un poco de serenidad a las apreciaciones porque en definitiva el PRO y La Libertad Avanza tienen que encontrar algún consenso para enfrentar las próximas elecciones”, abogó Francos en una entrevista con Radio Mitre.

En ese sentido, remarcó que "todas las expresiones que hubo después de la votación fueron muy agresivas contra La Libertad Avanza, que en definitiva en este tema no tuvo nada que ver”.

Guillermo Francos Francos intenta reconstruir las relaciones entre La Libertad Avanza y el PRO de cara a las elecciones legislativas. NA/Mariano Sánchez

Con respecto a la votación en el recinto, que resultó con 36 votos afirmativos, 35 negativos y 0 abstenciones, y quedó a uno de la aprobación debido a que la iniciativa necesitaba dos tercios de los presentes, Francos detalló que el día anterior "yo personalmente chequee como el presidente de bloque que estuvieran confirmados los 38 votos y ahí estaban los votos de los misioneros"

"Obviamente si después los misioneros no votaron, no sé qué acuerdo habrán hecho con el kirchnerismo para no votarlo, pero no fue con nosotros el acuerdo”, se defendió el funcionario, para luego remarcar que en el propio recinto "todos los senadores se vieron sorprendidos, estaba claro que la ley se aprobaba. En esto no tuvo nada que ver el Gobierno”.