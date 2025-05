Silvia Lospennato responsabilizó al Gobierno por la caída de Ficha Limpia: "Me da asco que subestimen a los argentinos"

La diputada del PRO, una de las principales impulsoras del proyecto que fue rechazado en el Senado, apuntó contra La Libertad Avanza y sus "socios políticos". "Sabían que esto iba a pasar y no lo evitaron", afirmó.

El Gobierno se despegó del fracaso de Ficha Limpia: "Es insólito que quienes no lo aprobaron nos acusen a nosotros"

La candidata a legisladora porteña brindó una conferencia de prensa este jueves "después de leer el infame comunicado de LLA lavándose las manos por la caída de Ficha Limpia y acusándome a mí, que no soy senadora, que no pedí la sesión especial y que no tengo ni la más mínima posibilidad ni nada que ofrecer a cambio de un voto", afirmó.