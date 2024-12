Guillermo Francos confirmó que La Libertad Avanza y el PRO competirán en la Ciudad de Buenos Aires en las legislativas

"Nosotros creemos que quienes pensamos en la libertad como el motor del desarrollo y el crecimiento de una sociedad debiéramos unificar propuestas. Pero no depende solamente de la decisión personal, depende de la decisión del conjunto", expresó el jefe de Gabinete en declaraciones radiales.

Días atrás, el presidente Javier Milei había advertido al PRO que una eventual alianza en las próximas elecciones solo serían posibles si se diera en todos los distritos del país.

"O vamos juntos en todo o vamos separados. Trampas al electorado, no. Los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa porque yo no estoy, no tengo nada que hablar con los kukas", manifestó.

Ante esa declaración, en las últimas horas Francos expresó que, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, dicha alianza no va a ser posible. "Al separar la elección, sin una decisión conjunta, ellos han hecho la conveniencia política del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que en el caso particular de la Ciudad me da la sensación de que cada uno irá por su lado", remarcó.

Consultado por la posibilidad de que La Libertad Avanza le gané las elecciones al PRO en la Ciudad, respondió: "Yo creo que en la cancha se ven los pingos. Habrá que esperar un poco. Nosotros tenemos confianza"