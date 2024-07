Guillermo Francos confirmó que el Gobierno buscará eliminar las PASO en las próximas elecciones

El jefe de Gabinete cuestionó el actual esquema electoral" y aseguró que "no puede ser que en esta instancia se gasten u$s52 millones", planteando nuevo desafió legislativo en el Congreso. "Tenemos que ordenarnos políticamente", remarcó.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el Gobierno buscará realizar una reforma electoral con la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneos y Obligatorias de cara a las próximas elecciones. “ No puede ser que en un PASO se gasten u$s52 millones” , afirmó el funcionario. Desde el Ejecutivo deberán enviar un proyecto de ley al Congreso y ser aprobado por ambas cámaras.

En ese sentido afirmó:“No puede ser que en una PASO se gasten 52 millones de dólares. Vinimos a terminar con esos curros, tenemos ordenarnos políticamente. Sino ese hartazgo anti política que nos llevó al Gobierno se nos puede volver en contra a nosotros si no hacemos algo con eso”.

Guillermo Francos

Las palabras del funcionario tuvieron lugar en el encuentro organizado por la IAE Business School donde también realizó un balance de la gestión libertaria. “Han sido 7 meses difíciles, complejos, todo un aprendizaje. Como llegar con el liderazgo desde un espacio sin estructura política, cómo construir consensos. Para conseguir trabajo de calidad es preciso armonizar. Para ver una Argentina diferente, debe haber caminos de diálogos y consensos. Luego del fracaso parlamentario en el primer mes, de ese tropiezo luego sacamos dos leyes de enorme importancia para el futuro”, evaluó.

Guillermo Francos aseguró que "el poder económico está operando en los mercados"

El jefe de Gabinete aseguró que "no hay" motivos para la subida del dólar blue y la caída de los bonos que se registró tras la conferencia de prensa de Luis Caputo y denunció que "el poder económico está operando en los mercados".

"No es mucho lo que hay que hacer para que el mercado dé algunos signos negativos. Por suerte hoy se calmó, bajó un poco. Para mí estas volatilidades no creo que fueran razonables en este momento, pero cuando hay intereses políticos en juego eso es fácil de implementar", analizó el funcionario este miércoles en LN+.

Señaló que "la base monetaria está estable, no gastamos más de lo que ingresa, tuvimos 6 meses de superávit fiscal, no se emite más que para comprar dólares. ¿Cuál es el motivo por el cual podría subir el dólar o aumentar la inflación? No hay. Siempre hay quien especula y pretende que exista cierta inestabilidad política", advirtió.

Francos insistió en que el Gobierno no planea devaluar y evitó ponerle fecha a la salida del cepo. "El presidente lo toma con enorme prudencia. La salida del cepo es algo que tiene que ser muy meditado y un paso que se tiene que dar con mucha seguridad. No sé si será este año, hay que esperar el momento adecuado", consideró.