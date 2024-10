Guillermo Francos advirtió a la oposición tras la Marcha Federal Universitaria: "Si insisten, la posición va a ser la misma"

marcha universitaria

Y explicó su postura: “Más exigente es el reglamento del senado de la nación cuando dice que para que una ley sea tratada que implique una erogación de fondos pública tiene que tener establecida la cuantificación del monto del financiamiento, si no la ley no puede ser tratada. Es una ley que tiene objetivos políticos”.

Se mostró firme en la postura que toma el Gobierno a pesar de los reclamos de la sociedad: “El Presidente dijo que no había plata. Se ha hecho un esfuerzo muy grande y no se va a tirar por la borda. Si quieren insistir con el tema, la posición va a ser siempre la misma. No vamos a admitir ningún gasto que no tengo financiamiento, si quieren hacerlo tendrán que establecer de dónde vienen los recursos”.

Por último, admitió: “Tiene que haber educación pública, por supuesto, pero el Gobierno tiene claro que la caída de imagen al Gobierno, en función de mantener el compromiso, no le preocupa en lo más mínimo”.