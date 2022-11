Gioja pidió "volver urgente al peronismo sin sectarismo" con Cristina Kirchner al frente

El legislador se posicionó a favor de la vicepresidenta Cristina Kirchner sea la candidata del Frente de Todos en relación a las disputas y especulaciones por el armados de las listas para las elecciones presidenciales 2023. En esa línea, aseguró: "Tenemos que militar y trabajar mucho para generar condiciones para que pueda serlo. Si le facilitamos las cosas es mucho mejor y es mucho más probable", remarcó en radio AM 990.

Al mismo tiempo, destacó el acto que llevó a cabo la presidenta del Senado y que encabezó en el día de la militancia en el Estadio Único de La Plata y subrayó la reivindicación de la figura de Perón en el evento. "Yo viví esa celebración. Me llenó, me emocionó y me gustó muchísimo el discurso de Cristina", sintetizó.

Respecto a la oposición, Gioja, aseguró que "cuenta con piso electoral y que están alimentados por un sector del poder complicado que manejan, sobre todo, medios".

A modo de cierre, el exmandatario de la provincia cuyana puso énfasis en la carrera electoral del año que viene. “A mí me parece que tenemos que salir a sembrar optimismo, fe y esperanza, y por sobre todas las cosas a decir que hay 2023 y que tenemos a la dirigente más representativa del país y hay que evitar que pase lo mismo que en 2015”, concluyó.