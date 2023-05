Gerardo Morales le respondió a Mauricio Macri por calificar a Jujuy de provincia "feudal"

Ante esas palabras, el radical decidió responderle y aclaró: “Jujuy no es feudal”. Al mismo tiempo, el mandatario jujeño consideró que cuando Macri “se dé cuenta de lo que dijo, seguramente se retractará; caso contrario, será un agravio”.

Al mismo tiempo, el también presidente de la UCR consideró que las apreciaciones del expresidente de Boca fueron “un desliz” y confió en que dará marcha atrás a sus dichos.

Morales afirmó que en Jujuy se impulsó la reforma de la Constitución provincial, con el propósito de “evitar el feudalismo”, como así también “limitar mandatos, terminar con los fueros y ganar en institucionalidad”.

Se calienta la interna de Juntos por el Cambio: Larreta y Lousteau también cruzaron a Macri

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el senador nacional Martín Lousteau también cruzaron a Mauricio Macri por las declaraciones formuladas post elecciones del fin de semana en Jujuy, La Rioja y Misiones.

Para Lousteau, Macri “no debería contribuir a lesionar Juntos por el Cambio”. “Lo que dijo Macri no es una declaración que contribuya a la tranquilidad”, agregó y señaló: “Me llama la atención la declaración porque mientras el PRO tiene ruido, lo que no debería el expresidente es contribuir con declaraciones a lesionar JxC. Quiero creer que no descalifica el triunfo del radicalismo en Jujuy”.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, se desmarcó y aseguró que “la unidad” del principal espacio opositor “está fuera de discusión”.

“La unidad de Juntos está fuera de discusión, no hay ningún riesgo. De hecho, estuvimos muchos de los dirigentes acompañando a Gerardo Morales en Jujuy”, sostuvo el precandidato presidencial de JxC.