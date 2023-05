Se recalienta la interna en Juntos por el Cambio: Larreta y Lousteau cruzaron fuerte a Macri

El el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , y el senador nacional Martín Lousteau cruzaron a Mauricio Macri luego de que el expresidente afirmara que las elecciones del domingo pasado en La Rioja, Jujuy y Misiones "no son representativas" , porque "son provincias manejadas por sistemas feudales".

Lousteau advirtió que Macri "no debería contribuir a lesionar Juntos por el Cambio". "Lo que dijo Macri no es una declaración que contribuya a la tranquilidad" , agregó.

Al respecto, el senador radical indicó: "Me llama la atención la declaración porque mientras el PRO tiene ruido, lo que no debería el expresidente es contribuir con declaraciones a lesionar JxC". Y expresó: "Quiero creer que no descalifica el triunfo del radicalismo en Jujuy".

Por su parte, consultado por las declaraciones de Macri, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta se desmarcó y aseguró que "la unidad" del principal espacio opositor "está fuera de discusión".

"La unidad de Juntos está fuera de discusión, no hay ningún riesgo. De hecho estuvimos muchos de los dirigentes acompañando a Gerardo Morales en Jujuy", sostuvo el precandidato de JxC.

Los dichos de Macri tuvieron lugar antes de ingresar a la reunión de dirigentes del PRO que se llevó a cabo el lunes en Palermo, Macri indicó a la prensa que "está todo muy bien" dentro del PRO y se refirió a los resultados de las elecciones del pasado domingo en La Rioja, Misiones y Jujuy.

"No son representativas. Son provincias manejadas por sistemas feudales. Ya va a llegar la época de la libertad también para ellos", remarcó el exmandatario.