Gastón Manes: "Todos los radicales coincidieron en no apoyar ninguna de los dos fórmulas en el balotaje"

"Había cierto rumor pero me enteré por los medios de comunicación", indicó en dialogo con Lautaro Maislin y Daniela Gian sobre el anuncio que realizó la excandidata presidencial junto a su compañero de fórmula, Luis Petri .

Sobre las repercusiones de esto en el sector radical de JxC, Manes aseguró que "me sorprendió la unanimidad que había en todos los sectores: todos los radicales coincidían en que el partido no tenía que apoyar ninguna de los dos fórmulas que prevalecieron".

En ese sentido, aseguró que "ya había cierta incomodidad en algunos temas" entre las filas del PRO y de la UCR. Como ejemplo, mencionó que molestó que las dos fórmulas presentadas por JxC para las PASO fueran encabezadas por referentes del PRO (Rodríguez Larreta y Bullrich) y no existiera la posibilidad para un radical: "Nosotros teníamos la confianza de que íbamos a poder hacer una fórmula encabezada por un radical".

"Yo creía que esta época era una época en la cual la sociedad necesitaba escuchar la voz del partido radical nuevamente. Sin embargo, por mayor protagonismo de los dirigentes del PRO en los medios de comunicación, lograron prevalecer dos fórmulas encabezadas por el PRO", comentó.

"El PRO no estaba muy contento de seguir al radicalismo en algunas posturas pero si eran muy cuidadosos de que el radicalismo los siga a ellos cuando tenían un planteo legislativo. Eso me hacía pensar que la coalición que había nacido en 2015, ya no estaba vigente", explicó.

Respecto a Luis Petri, quien acompañó a Bullrich en la fórmula de JxC, y que desde algunos sectores del radicalismo pidieron que sea expulsado del partido, Manes advirtió que "no soy amigo de eso" y "no cuenten conmigo para eso". "Me parece un gasto de energía innecesario en un momento en el que país está con tanto problema de agenda mucho más complicada", comentó.

Manes también mencionó que no sólo la UCR fue notificada previamente sobre la decisión tomada por Macri y Bullrich, sino que "ni la Coalición Cívica, ni el sector de Pichetto fueron consultados". "Pareciera ser que hay un sector que se siente cómodo con las ideas de Milei", apuntó.