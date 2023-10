Gastón Manes, sobre la alianza Bullrich-Milei: "Fue inapropiado"

"Creo que cada uno tiene que votar de acuerdo a sus propias convicciones. Por eso me parece inapropiado lo que dijo Bullrich ayer, que representaba a 6 millones 200 mil votantes, lo cual no es cierto. Yo soy uno de esos votantes y no me siento representado, al igual que una enorme cantidad de gente", explicó el dirigente radical en Radio Perfil.