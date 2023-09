Ganancias: Sergio Massa recordó que ya en 2015 proponía eliminar el impuesto

"Yo no quiero que los trabajadores paguen el impuesto a las ganancias; el salario no es ganancia, es remuneración" , sostuvo Massa en declaraciones radiales, cuando buscaba la presidencia por el frente UNA.

Ahora, recordó aquella oportunidad en su cuenta de Twitter, y subrayó: "Esto es del 2015... Sigo pensando lo mismo".

Massa anunció el lunes ante una multitud de trabajadores que, a partir del 1° de octubre próximo, el piso del tributo subirá hasta $1.770.000 mensuales, lo que eximirá del pago a unos 800 mil contribuyentes y dejará al margen de la carga al 90% de quienes actualmente lo tributan.

El anuncio fue en la Plaza de Mayo, tras un encuentro que mantuvo en el Palacio de Hacienda con los principales dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y a autoridades de la Cámara de Diputados, donde se precisó que el piso será equivalente a 15 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) mensuales, actualmente en $118.000.

"Hemos tomado la decisión de, por decreto, impulsar desde el 1 de octubre un mínimo no imponible de $1.770.000. En la Argentina sólo van a quedar 80 mil, jubilados de privilegio o beneficiarios de altos ingresos pagando el Impuesto a las Ganancias", aseguró Massa.

Al mismo tiempo, adelantó que enviará al Congreso un proyecto de ley para que el nuevo piso se ajuste de manera semestral, en línea con la evolución del SMVM, de manera que el cambio quede institucionalizado y, así, mantener constante el porcentaje de trabajadores que pagan este gravamen.

"Para mí, el salario no es ganancia. Es remuneración, el pago por el trabajo y esfuerzo que hace cada trabajador. Tenemos que terminar con esta locura de que un trabajador no quiera hacer horas extras para no perderla en el impuesto", aseguró Massa.

Quiénes pagarán el Impuesto a las Ganancias

Con la determinación del Gobierno, sólo pagarán el impuesto a las Ganancias aquellas personas que perciban ingresos superiores a 15 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles mensuales: CEOs, gerencias, subgerencias, puestos calificados y jubilaciones y pensiones de privilegio.

Trabajadores y jubilados que pagan impuesto a las Ganancias

Con la decisión del Gobierno, se reduce de manera drástica la cantidad de personas que pagarán Ganancias.

2003: 496.331 personas.

2015: 1.194.149

2020: 2.425.880

2021: 730.024

2023: 701.928

Octubre 2023: 90.000.

Puntos claves del anuncio sobre Ganancias del proyecto de ley:

A partir de octubre, todos los trabajadores en relación de dependencia y jubilados que cobren menos de $ 1.770.000 brutos dejarán de pagar el Impuesto a las Ganancias.

El proyecto de ley incluye un criterio de actualización del mínimo no imponible, para que sea equivalente a 15 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) mensuales (actualmente en $118.000).

La mejora en el ingreso para los trabajadores que hoy pagan el impuesto es de entre 17 y 22%.

Con el nuevo piso, sólo pagarán el impuesto quienes ocupen cargos similares al de CEOs, gerencias, subgerencias, puestos calificados y jubilaciones y pensiones de privilegio.

En total, serán 800.000 los contribuyentes que dejarán de pagar el impuesto y sólo quedarán unos 80.000 en condiciones de pagarlo, menos del 10% de los que hoy lo abonan.

Los contribuyentes afectados por el impuesto de "Mayores ingresos" representa menos del 1% (0,88%) del total de los empleos registrados del país, según cifras del Ministerio de Economía.

El proyecto de ley enviado al Congreso plantea dos ajustes anuales, en enero y en julio.

El costo fiscal de la medida será de $1 billón, que será cubierto con mayores ingresos por importaciones e Impuesto PAIS, además del aumento de la recaudación a través del IVA y otros impuestos vinculados al consumo.

Se mantiene el beneficio del 22% de zona desfavorable.

Se eliminarán distorsiones de las deducciones personales y generales que obligan al trabajador a estar pendiente de cuestiones administrativas.

Masivo respaldo de sindicatos a la elevación del piso de Ganancias

Distintos sindicatos se movilizaron al Ministerio de Economía para apoyar al ministro Sergio Massa, que determinó elevar el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias hasta 1.770.000 de pesos, que permita que la mayor cantidad posible de trabajadores quede afuera del pago de este tributo.

"Es un día histórico, hacía rato que no veníamos a la Plaza de Mayo a escuchar una buena noticia. Lo que se habló en la reunión y lo que se comunicó, que 800 mil trabajadores dejan de pagar Ganancias (...) Más que nunca el compañero Sergio Massa tiene que ser presidente porque nos garantiza la continuidad de los derechos de los trabajadores", destacó el secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, en diálogo con C5N.

Integrantes de distintos gremios arribaron desde la mañana del lunes arribaron a las inmediaciones del Palacio de Hacienda, en cuyo frente fueron desplegadas banderas, del mismo modo que en las calles de alrededor. Entre las organizaciones presentes y con mayor despliegue estuvieron Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), La Bancaria y el Sindicato de Camioneros, además de gremios nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).