Gabriel Katopodis, sobre la votación en el Senado: "Hay que frenar la ley Bases"

El integrante del Gabinete del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, expuso la necesidad de que las autoridades políticas le coloquen un freno a la iniciativa de La Libertad Avanza: " ¡Frenemos la ley! No hay ninguna duda de que es estructural, define para los próximos 30 años las cosas en nuestro país . Rearma a la Argentina y es un negociado. Por eso no quieren discutir artículo por articulo, tampoco en los sets de televisión ni en las ciudades de origen de los diputados...".

En tal sentido, durante la entrevista brindada a Juan Amorín en Estamos Jugados, Katopodis remarcó que la normativa, que contempla 232 artículos, no tiene un importancia clave para la gestión libertaria: "No es la ley que necesita Milei para gobernar, sino es la que quieren sus 15 amigos multimillonarios y los grupos consolidados y concentrados del país, que buscan ver qué tajada pueden sacar".

Por último, el exministro de Obras Públicas de la Nación, instó a que la dirigencia opositora y la militancia vuelvan a protestar: "Lo único que limita a Milei es la gente en la calle. Venimos planteando que hay que estar en la calle porque la barrera no es el labor parlamentaria. No es lo mismo poner 5 mil tipos en la calle que cientos de miles. El debate en el Senado no se puede ver en la tele, ¡acá no se guarda nadie! ¡Hay que frenar la ley Bases! El país que sigue es responsabilidad de Milei y de cada senador que apriete el voto verde".

"La desocupación va a ser el problema y el tema de la agenda"

A casi cinco meses de la asunción de Javier Milei, los problemas económicos para la sociedad se han agravado producto de la devaluación del peso, la profundización del proceso inflacionario y los incrementos en las tarifas de los servicios públicos. Una situación que genera incertidumbre hacia el futuro.

"El problema es que la foto que sigue, lo que vamos a discutir y hablar en los próximos 30, 60 y 90 días no es si llegás a fin de mes o cuanto te pulveriza la inflación el poder adquisitivo, sino el laburo y el trabajo. En todo el cordón industrial del conurbano hay suspensiones y retiros. Sin dudas que la desocupación va a ser el problema y el tema de la agenda", remarcó Katopodis en C5N.