Gabriel Katopodis: "A Milei se lo ve nervioso e histérico porque lo encontraron en una estafa a cielo abierto"

"Me genera mucha preocupación ver a un Presidente que sigue escalando en un tono de violencia y de agresividad. Dice que quiere convocar a la oposición a discutir pero al que no piensa como él lo considera una lacra. Viene demostrando nadie que piense diferente se puede sentar para discutir, disentir o buscar acuerdos con el Gobierno, manifestó Katopodis.

El ministro bonaerense sostuvo que tras el discurso de Milei en el Congreso quedó demostrado que el mandatario "nunca visitó una Pyme ni sabe cómo funciona una universidad" y reprochó que las únicas veces que salió de la quinta de Olivos fue para ir a Estados Unidos a recibir "premios falopa", o para reunirse con multimillonarios y estafadores con el objetivo de hacer negocios personales.

Acto seguido recordó que en campaña Milei prometió que el ajuste lo iba a pagar la casta política y los más poderosos y sin embargo, a poco más de un año de gestión, quedó demostrado que el ajuste lo pagaron los jubilados, los laburantes y la clase media. "El presidente dictaminó quienes iban a ser los ganadores y los perdedores de este modelo. Así le sacó los medicamentos a los jubilados mientras le baja el los impuestos a los ricos", ejemplificó.

Además desmintió las declaraciones de Milei sobre el supuesto crecimiento económico y la caída de la pobreza y aseguró afirmó que una parte de la ciudadanía ya dejó de confíar de que el Gobierno obtenga resultados. "Entre enero del 2024 a enero del 2025 hubo un derrumbe absoluto de la economía. La temporada de verano fue la peor en los últimos años. Los despidos son permanentes. Se perdieron 100 mil puestos de trabajo porque el presidente decidió obra pública cero lo cual es grave y poco inteligente porque cualquier país necesita de logística, puertos, universidades y rutas para competir y disputar mercados en un mundo tan complejo", indicó.

"Lo que se ve hacia adelante no está bueno. Los pibes van a tener que trabajar 15 horas para llegar a fin de mes. No vamos a tener rutas, ni cloacas, ni agua, ni universidades. Es un país que en 5 o 10 años se va a quedar sin los motores fundamentales para el desarrollo", agregó.

También cuestionó la advertencia del mandatario quien el sábado sostuvo que si el Congreso no acompaña sus proyectos llevarán adelante sus iniciativas por otros medios. "Es grave plantear que lo van a hacer a su manera, que es una manera diferente a la que tenemos los argentinos del debate y el consenso. Lo que plantea el presidente es que hay otra manera y esa otra manera de gobernar que es la del atropello de las instituciones, la de vetar toda ley que no le guste y la de atacar ferozmente a los dirigentes políticos que se plantan y plantean que este no es el camino".

Sobre el ataque a Kicillof, el ministro alertó que Milei atenta contra la "convivencia democrática" y que la situación le puede pasar a cualquier gobernador que se oponga a su plan de gobierno. "Si la semana que viene se pelea con el gobernador de Entre Ríos o el de Santa Cruz también va a querer pedir la intervención. Milei está convencido no solo de que hay que asfixiar a las provincias sino que además cree que él está en condiciones de decir quién puede gobernar y quién no", señaló.

En ese sentido, aseveró que el mandatario no conoce a la provincia de Buenos Aires ni a los bonaerenses. "No sabe de qué estamos hechos. Nuestro pueblo no permite que lo use nadie, ni Milei ni nadie. Él no logra comprender ni asumir que en el 2023 en tres instancias consecutivas los bonaerenses le dijeron que no a él y a sus políticas", remarcó.

Por último destacó la reacción del peronismo y de dirigentes de buena parte del arco político para defender a Kicillof ante la nueva ofensiva del gobierno libertario. "Esto reafirma que en las cosas sustantivas el peronismo y los dirigentes estamos todos parados en la misma baldosa. Puede haber matices, diferencias, pero a la hora de las discusiones estamos espalda con espalda", completó.