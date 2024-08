Fuertes acusaciones de Unión por la Patria a Gerardo Milman en Diputados: "¿La querías matar a Cristina?"

"Jerry le decían sus secretarias, un montón. Muchos nos preguntamos qué hace Jerry sentado con nosotros. Digo 'Jerry' porque tenían un nivel de confianza que hizo que una de ellas declarara y hablara de él como Jerry. ¿Qué hace acá cuando hay una cantidad de pruebas suficientes para considerarlo uno de los autores intelectuales del atentado contra Cristina Kirchner?", reclamó la diputada santafesina.

"Quizás nos puede contar cómo las llevó a sus secretarias a la fundación de Patricia Bullrich, en avenida de Mayo 953, tercer piso. ¿Te suena, Jerry? Estuviste cuatro horas con el perito informático que después fue perito del PRO en las últimas elecciones. Cuatro horas borrando los celulares, ¿qué tenías que tuviste que borrar?", insistió.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/florcarignanook/status/1824052810284933607&partner=&hide_thread=false • Existe un pacto de impunidad y complicidad política por parte de algunos sectores del PRO. Les molesta el peronismo y también la democracia, tanto que llegaron a planear la muerte de Cristina.



Comparto un fragmento de mi intervención de hoy en la Cámara de Diputados. pic.twitter.com/5ZSzc1YYux — Florencia Carignano (@florcarignanook) August 15, 2024

La diputada también apuntó contra el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo. "Ya que está acá, seguro conoce a la jueza (María Eugenia) Capuchetti, que se negó a sacarles los celulares y les dio cuatro meses a Jerry y sus secretarias", sostuvo.

Ritondo le respondió y aseguró que defiende "la honestidad de mi compañero de bloque". "Defiendo absolutamente, porque yo sí puedo hacer lo que ellos no hacen, que es poner la mano en el fuego por un compañero. Ellos no lo pueden poner por nada porque se murieron quemando las manos", afirmó.

Tras la declaración de Cristina Kirchner, reapareció Gerardo Milman: qué dijo sobre su responsabilidad en el atentado

Luego de que Cristina Kirchner apuntara nuevamente sobre la llamada "pista Milman" en el juicio por su magnicidio, reapareció Gerardo Milman y habló con la prensa a la salida del Congreso. "Estaba preocupado, había una situación conflictiva no solo por la custodia de ella, sino de los fiscales, de los jueces, periodistas", expresó.

En cuanto a la declaración del testigo que dice haber visto al diputado del PRO en el bar Casablanca, Milman aseguró que "hubo una charla, no con la frase que se me asigna". Agregó que "es un testigo falso, se hizo una pericia en su teléfono y el mensaje que dijo haber mandado no está". Por último, sobre la responsabilidad en el intento de magnicidio, remarcó: "No solo lo niego, sino lo repudio".