Fernando Burlando, sobre su precandidatura a gobernador: "No me voy a acercar a ningún dirigente" 

El abogado Fernando Burlando confirmó su precandidatura a gobernador por la Provincia de Buenos Aires, anticipó que esta semana lanzará su campaña y reveló que no se acercará a "ningún dirigente".

El mediático sostuvo que la gente ve en él "algo diferente" y que las encuestas " han potenciado el interés y ganas por hacer algo por mi país y mi provincia que me dio todo".

En ese sentido se refirió a la clase de campaña política que hará y aclaró que no puso ni un solo centavo. "Si, tengo que hacer campaña, también sé que hasta ahora estoy teniendo un número bastante sorprendente con intención de voto a mi favor".

"Hay otra forma de hacer campaña política que es conocer lo que le pasa a la gente. Voy arrancar esta semana con acciones que no voy adelantar, quiero reservármelo. No quiero que nadie me las copie, y sorprenderlos con el arranque de mi campaña política", subrayó. Al mismo tiempo indicó que lo que hará "va a tener mucho efecto en la gente y quiero que vean cuales son mis verdaderas intenciones".

Burlando Crimen Fernando Báez Sosa Alegatos Finales Enero 2023 Télam

Por otro lado detalló que "son cuatro partidos los que están apoyando esta candidatura". "Esto no significa que el partido no pueda hacer alianzas con otra fuerzas política" y analizó que "se que en la política hay que fortalecerse y esto es una forma de tomar envión para llegar a los objetivos", sostuvo.

El letrado definió que la política es patrimonio del pueblo y advirtió que no les pertenece a "esos dirigentes que se creen dueños de la Argentina o de la política". En ese sentido remarcó que desde el 83 hasta ahora, "muchos han sido los fracasos y nosotros votamos lo mismo".

El abogado mediático habló sobre sus intenciones en la Provincia y simbólicamente afirmó "quiero sacudir la alfombra", haciendo referencia al orden que quiere imponer en el ámbito bonaerense.

"Detrás de toda la política hay mitos que quiero romper, como por ejemplo, no es necesario robar para hacer política, así como también acabar con el mito de la grieta. No se roba para la política, hay que romper con esas ideas que no son reales", sostuvo.

Burlando manifestó que su actual preocupación es la educación y que pondrá el eje en ese tema y se refirió alas condiciones de las cárceles.

"Deben mejorar en todo sentido y fundamentalmente en los controles. Gracias a las nuevas tecnologías todo es mas sencillo. También tiene que haber voluntad política de aplicarlas porque van a generar mas controles y de alguna manera también cerrar los bolsillos. Hoy se necesita claridad" añadió.

En ese sentido habló sobre la comida de los detenidos, sobre qué hacen y quienes tienen algún tipo de beneficio. También criticó a la estructura carcelaria. "No vi algo tan obsceno en gasto y lo que significa cada persona detenida en obsceno y si se traduce en un bienestar, lo empiezo a evaluar", cerró.