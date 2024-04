Felipe Sola definió a Osvaldo Jaldo como "famoso cobarde" por dejarse extorsionar por Javier Milei

"Milei extorsiona a las provincias. Les dice no me votás, no te mando esto, no te mando lo otro. Violó la ley, los convenios, los pactos. Te dejan sin posibilidad de tener una educación un poco mejor. A las universidades les manda el mismo presupuesto que el año pasado. Un presupuesto que tiene un 270% menos de poder adquisitivo", indicó Sola

"Las universidades no llegan a junio. Ayer le llegaron 14 millones de pesos de factura de luz a la Universidad de La Plata, más del 10% del presupuesto en una factura mensual. Están en una situación terminal, dentro de muy poco vamos a tener cierre de facultades y un drama en la educación mucho mayor porque hay una extorsión de Milei para que los gobernadores le digan a sus diputados qué tienen que hacer", agregó.

En ese sentido señaló que hay gobernadores "que se quiebran" y, sin nombrarlo, puso de ejemplo al de Tucumán a quien tildó de "famoso cobarde" en referencia a la decisión que tomaron tres diputados tucumanos de romper con el bloque de Unión por la Patria para alinearse con La Libertad Avanza.

"Que ponga ´terminar con la coparticipación extorsiva´ es una ´a confesión de parte, relevo de pruebas´. La extorsión es de Milei con los gobernadores. Los extorsiona y el principal perjudicado es el pueblo de cada provincia", completó Sola.