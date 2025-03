Facundo Manes reveló detalles de la pelea con Santiago Caputo: "Me amenazó la persona más poderosa de Argentina"

“Acá lo que pasó es que el hombre más poderoso de la Argentina me amenazó. Todo el mundo sabe que es el hombre más poderoso y maneja los servicios de inteligencia que siempre se usaron para perseguir a los argentinos”, sostuvo Manes en una entrevista con A24.

Facundo Manes Manes en el Congreso, le mostró una Constitución a Javier Milei durante el discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. NA/Mariano Sánchez

En el mismo sentido, describió que Santiago Caputo “maneja la AFIP y te pueden inventar cualquier cosa y maneja los trolls con plata del estado”. “La gente que vino a combatir la casta, usa la plata de la política para amedrentar opositores. Todo el país lo sabe, parece más poderoso que Milei”, ironizó el legislador.

De todas maneras, mostró una figura firme ante los ataques: “Yo estoy acá para luchar por un país, no me amedranta esto”. Para luego explicar que vive “de médico” y “dono mi sueldo”.

“Quiero que sepa la sociedad que, si le pasa a un diputado nacional esto, le puede pasar a un periodista honesto en el país. Estamos frente a un proceso que puede terminar en una deriva autoritaria”, advirtió Manes.

En otra parte de la entrevista el diputado brindó detalles sobre la amenaza que recibió de Caputo: "Me mira desde el balcón y me hace señala de te estoy viendo. Yo no bajaba la mirada y se mantuvo un minuto o dos. Lo que sí yo entiendo es que dice ya me vas a escuchar. Yo agarro la mochila con mis cosas, donde había una Constitución, un trípode y celular para filmar y salgo paso por el salón de Pasos Perdidos".

"En eso Caputo viene hacia mí, sacado y desaforado, me pechea y me enfrenta. Estamos hablando de un diputado de la nación elegido por el pueblo con más de 1 millón de votos, contra alguien que no tienen un cargo oficial en el Gobierno", sumó.

Luego explicó que la denuncia completa se va a conocer el próximo miércoles, aunque adelantó: "Me amenaza diciéndome que lo voy a tener que escuchar, entre otras cosas que van a salir. Yo me quedo sorprendido la verdad".

El bloque de Manes repudió el ataque al diputado: "La violencia política es inaceptable"

Tras el escándalo vivido en la Asamblea Legislativa, donde el presidente Milei se enfrentó verbalmente con el diputado radical Facundo Manes y luego su asesor Santiago Caputo lo amenazó en los pasillos del Congreso, el bloque Democracia para Siempre manifestó su enérgico rechazo a lo ocurrido.

"En democracia y en una República la violencia política es inaceptable, más si se ejerce desde el Estado. Solidaridad con nuestro colega de bancada. Facundo es un médico prestigioso que llegó a la política hace tres años para que la Argentina deje atrás la decadencia", sostuvo en un comunicado.