Axel Kicillof cargó contra el ataque de Santiago Caputo a Facundo Manes: "Ingenieros del odio"

En tanto, cuestionó la amenaza de Caputo a Manes. "Repudio la agresión sufrida por el diputado Facundo Manes por parte de los ingenieros del odio", aseveró.

Axel Kicillof tuit La publicación de Axel Kicillof. X

El posteo de Kicillof se produjo después de que el diputado nacional de Democracia para Siempre denunciara que fue agredido por el asesor presidencial luego de que advirtiera: "Vino Caputo y me amenazó. 'Ya vas a saber de mí'. Vino y me dijo 'no puedo creer lo que hiciste'. Y el que vino con Caputo me pegó".

El legislador de Democracia para Siempre habló con la prensa tras la apertura de sesiones ordinarias y explicó: "Lo que pasó fue un escándalo", expresó. El radical contó que Santiago Caputo fue a cruzarlo en los pasillos del Congreso, tras el cruce con el Presidente en el recinto, junto al influencer libertario Fran Fijap.

"Vino con cinco personas y le pregunté por la criptoestafa y la decisión de poner dos jueces por decreto en la Corte Suprema y me amenazó. Una persona que estaba con él me pegó", aseguró. Cabe recordar que el neurólogo fue uno de los pocos legisladores opositores que participó de la Asamblea Legislativa.

En el video que refleja el apriete del asesor, se puede observar el cruce entre Manes y Caputo, y cómo Fijap tapa la cámara en el momento que retrataba el momento.