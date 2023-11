Fabián De Sousa en Sobredosis de TV: "Macri nos pidió el acompañamiento para encarcelar a Cristina Kirchner"

El empresario Fabián De Sousa reveló en Sobredosis de TV que Mauricio Macri le pidió a su socio, Cristóbal López , "el acompañamiento para encarcelar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner " y precisó que la propuesta fue formulada durante una reunión en la casa de Franco Macri, en la mañana del día de las elecciones presidenciales del 25 de octubre de 2015.

"Mauricio Macri le pidió en forma directa a mi socio, Cristóbal (López), el acompañamiento para encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros le dijimos que si encontraban algún elemento que nosotros considerábamos que tenía que ver con un incumplimiento de la ley y con un delito, por supuesto que lo íbamos a comunicar, pero no nos íbamos a sumar a operaciones . Y ahí se terminó la conversación", relató De Sousa, en diálogo con Jorge Rial .

El empresario se refirió también a la persecución judicial y mediática que sufrieron posteriormente a aquella reunión los accionistas del Grupo Indalo durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos.

"Nunca imaginamos el límite al cual se llegó, pero sí sabíamos que íbamos a ser una herramienta de construcción política del expresidente Mauricio Macri y su grupo de poder. Lo que pasa es que no imaginamos que iban a apoderarse de nuestras compañías, a ponernos presos y a rompernos la vida", expresó De Sousa.

Luego, el empresario recordó los duros momentos que tuvieron que atravesar tanto él como su socio y sus respectivas familias a partir del hostigamiento sufrido durante el gobierno de Macri.

"Nos acostumbramos a tener dos allanamientos semanales en distintas empresas del grupo. Persiguieron a nuestras familias. Era como en la época del Proceso. Me acuerdo de estar volviendo a mi casa y que me digan: 'mirá, hay ocho prefectos en la puerta de tu casa'. Solo para amedrentarnos", agregó.

También destacó el esfuerzo de los trabajadores de C5N, Radio 10 y de los demás medios y empresas que integran el Grupo Indalo porque "fueron el alma mater de la recuperación" y "no permitieron que mueran" las empresas.

De Sousa opinó también sobre la denominada 'guerra contra la inflación' que anunció el presidente Alberto Fernández, de la que ya comenzaron a conocerse algunas medidas concretas, más allá del discurso del viernes.

"Es un tema que el Gobierno le va a tener que prestar mucha atención, porque estamos con niveles de inflación del 8% mensual en alimentos. Es un proceso que va empobreciendo día a día a nuestra sociedad. No sé si la palabra es una guerra, pero hay que enfrentarla con todas las herramientas que tiene el estado. Y a veces para hacer tortilla hay que romper huevos, porque si no no va a ser fácil ponerse del lado de los pobres", consideró el empresario.

Por último, se refirió a la posibilidad de que el macrismo vuelva a gobernar a partir de 2023: "En democracia todo es posible. El macrismo o la centroderecha en Argentina ha hecho una gran elección el año pasado. Así que existe una probabilidad a que alguna de las personas vinculadas a ese espacio de construcción política pueda ser Presidente".

"Yo creo que lo que pasó entre 2016 y 2019 en lo personal tiene que ver con la enfermedad mental, el cinismo y la psicología de una persona enferma como es Mauricio Macri. Y desde el punto de vista colectivo tiene que ver con un proyecto de país pensado para pocos o con una situación de bienestar para pocos. No creo que todos tengan ese nivel de cinismo y de enfermedad, pero ese proyecto en la Argentina no funciona", concluyó De Sousa.